Osm změn? Všem hráčům věřím, řekl Priske. Potěšil ho přezutý Olatunji

„Jsem za něj rád. Vyhrát jsme si zasloužili, ale nebylo to snadné,“ uznal sparťanský trenér. „Věděli jsme, že Liberec je silný tým, že má dobré hráče směrem dopředu, věděli jsme, že nám to ztíží a že to bude zápas nahoru dolů.“

Což se vyplnilo.

Prvních třicet minut bylo od nás velmi dobrých, ale pak jsem až do přestávky nebyl vůbec spokojený s naší útočnou hrou. Dělali jsme špatná rozhodnutí, Liberec se ani nemusel moc snažit, aby získal míč, usnadňovali jsme jim to. Jsem rád, jak kluci pak reagovali na začátku druhé půle, ale gól na 2:1 nám zápas zase zkomplikoval a o vítězství jsme museli bojovat.

Dá se říct, že už se cítíte pohodlněji, když můžete udělat osm změn v sestavě?

Nikdy se necítím pohodlně, to by asi ani nebylo správně. Ten pocit nemám rád, musíme mít respekt k soupeři. Zkrátka věřím týmu. I když udělám změny, vím, že kluci v sestavě budou mít vysokou kvalitu. I tentokrát se to ukázalo, kontrolovali jsme většinu první půle i prvních patnáct dvacet minut druhé.

Pak jste se zadrhli, když Liberec snížil. Nezaváněla ta situace ofsajdem?

Ano, to je logická otázka, ale spíš na komisi rozhodčích. Bylo to určitě složité rozhodování pro sudí na hřišti i u VARu. Jako ofsajd to vypadalo, což určitě způsobilo, že brankář Vindahl nevyběhl proti míči. Zajímalo by mě, jak to vidí komise, jestli se hráč v ofsajdové pozici aktivně zapojil do hry. Každopádně musíme to rozhodnutí respektovat. Je pravda, že zápas přinesl i jiné ošemetné situace, třeba kolem Jakuba Peška v prvním poločase. Otázkou je, jestli se neměla kopat i penalta po faulu na Panáka. Sporných momentů bylo víc.

Jak se vám líbil výkon útočníka Olatunjiho? V první půli se mu nedařilo, pak šel jeho výkon nahoru.

Nevím, kdo to byl, ale někdo mu v poločase řekl, aby se přezul. Jsem rád, že to udělal: s novými kopačkami dal gól, měl i asistenci. Není to náhoda, maká v tréninku, povedla se mu příprava. Ale to přezutí mu opravdu pomohlo.

Solidní zápas odehrál obránce Wiesner. Zvažovali jste, jestli ho postavíte poté, co zahodil tutovou šanci v závěru zápasu s Galatasaray?

Ne, vůbec. V tom absolutně nebyl problém.

A co další obránce Zelený? V odvetě vám budou chybět tři hráči na levou stranu a s ním se počítá – ale proti Liberci nebyl ani na lavičce.

V neděli už trénoval, stejně jako Ševčík.