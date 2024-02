PONEDĚLNÍK: Pešek jak pro koho, oběť Didiba i norské oko. A ofsajd?

Podle metru, jaký sudí nastavil, vlastně nebylo zase tolik zarážející, že Peška neposlal do sprch, když u lajny bez zjevné snahy hrát míč podrazil unikajícího Pennera.

Do sprch svého křídelníka raději poslal trenér Brian Priske v poločasové přestávce. Že by šlo o přísné vyloučení? Ani ne. Pokud má hráč žlutou kartu, nemůže jít do souboje takhle hloupě, to si o vyloučení koleduje a Priske to dál neriskoval. Pešek jak pro koho, Sparta měla velkou kliku.

Záludné bylo počínání Filipa Horského, který zbytečně tvrdě dohrál na zemi ležícího sparťana Krejčího. Kupodivu mu to prošlo bez trestu. A gól Horského? Zapeklitá situace. Opravdu se nezapojil do hry tím, že v ofsajdovém postavení pelášil za míčem, než mu došlo, že je v ofsajdu, takže se míče nedotkl? Jeho postavení blíže k balonu mohlo v rozhodnutí zda vyběhnout, či ne, ovlivnit brankáře Vindahla, ale prokazovat se to bude jen těžko. Komise rozhodčích se postavila za své „svěřence“ a oznámila, že liberecký gól byl regulérní.

Liberec si zaslouží pochvalu za výkon, vytvořil si dost nebezpečných pozic. A jištěný výtečným brankářem Hugem Janem Bačkovským, který vytáhl čtyři super zákroky, byl ve hře o body až do úplného konce.

Sparťan Lukáš Haraslín znovu ukázal, že v lize vybočuje hrou jeden na jednoho, v lehkosti zasekávaček. Vynikající technika v rychlosti. Předvedl to i v Istanbulu během chvíle, co nastoupil a při trestu Birmančeviče bude v odvetě hodně ležet ofenzivní snažení týmu na něm. Sparta není doma bez šance, její vystoupení v Turecku bylo až na velké individuální chyby skvělé. Takhle chcete, aby se prezentoval český klub v Evropě. Krásný mač.

Více než chyby Vindahla a Krejčího fanoušci řešili nekvalitní střelu Tomáše Wiesnera do hlavy brankáře Muslery v situaci, kdy měl v závěru rozhodnout o výhře.

Z dalšího útoku Galatasaray udeřil. Ale to je fotbal. Wiesner mohl přihrávat volnému Olatunjimu, než se mu ta možnost zavřela. Vzal to na sebe, ukázkově za obranu zaběhl, nevyšlo to. Z reakcí na sítích musíte mít pocit, že to není zrovna oblíbenec. Ale spíše než podobné momenty za to může kolikrát špatné defenzivní počínání wingbeka, jenž se proti Liberci připomněl ostrou kosou na Preislera za žlutou kartu i parádním založením akce, která vedla k prvnímu gólu.

Karviná 03

Sparta si drží na čele čtyřbodový náskok před Slavií, jež tentokrát byla venku suverénní a v Karviné vyhrála 3:0. Pro domácí je to třetí porážka rozdílem třídy na jaře.

Škaredě vypadalo nechtěné došlápnutí karvinského Ražnatoviče na břicho Douděry, který v tom sympaticky nehledal záměr a bolestivý zákrok nijak nepřehrával.

Vydařenou premiéru ve Slavii si odbyl levý bek Diouf. Skautskému oddělení sešívaných se daří z Norska přivádět zajímavé posily (Ogbu, Wallem, Zafeiris). Také Sparta se orientuje na severský trh a nikoli jen díky Priskemu. Jde sice o dražší nákupy než z české ligy, jenže ta je už téměř vybrakovaná. I díky těmto transferům kvalita domácí soutěže roste.

Nejen podle výsledků, ale i oka na hráče, které jdou dál zpeněžit, jsou hodnocení trenéři. Zřejmě i proto ustál u šéfa Pelty nepovedený začátek angažmá v Jablonci kouč Radoslav Látal, svéráz, který hráčům klidně zakáže mobily v šatně, když se nedaří.

Příchody stopera Tekijaškiho, jehož poznal v polské Termalici, nebo kapitána slovenské reprezentační jedenadvacítky Sebastiana Nebyly, jenž přišel v zimě z chorvatského NK Istra, jsou vydařené. Proti Českým Budějovicím se záložník Nebyla blýskl gólem a dvěma asistencemi, s takovou by klub nad uplatněním přestupové opce dvakrát neváhal. Jablonec nasázel pět gólů, po třech na Slavii solidní jarní probuzení ofenzivy. Byl to důležitý záchranářský mač, který vrátil Dynamo do tvrdé reality.

Pokaždé když část kritické fanouškovské obce Baníku rozhoupe židli pod trenérem Pavlem Hapalem, předvede jeho mančaft kvalitní výkon jako v Mladé Boleslavi a na chvíli je zase klid. Gól Tomáše Riga byl parádní granát. Celkově výkony jedenadvacetiletého slovenského středopolaře, který si za Slavii zahrál i proti Leverkusenu, budí pozornost nejen Slavie.

Odchovanců Olomouce hraje v lize plno, jen ne v Olomouci

V elitní šestce se vedle Baníku drží také Olomouc, třebaže jaro odstartovala bídně. Po utkání v Liberci zklamala i proti dobře organizovanému Hradci Králové, byla z toho bezbrankové plichta, 2 600 diváků se moc nebavilo.

Sigma působí nevyladěně herně i běžecky, spousta témat k zamyšlení pro kouče Václava Jílka. K zamyšlení je i to, že jediným odchovancem v sobotní sestavě Olomouce byl dvaatřicetiletý záložník Martin Pospíšil. To je u klubu, který se vyznačuje skvělou mládeží, nemilá věc.

Ostatně z dobré práce Sigmy těží třeba Slavia, která si pořídila hned čtyři olomoucké odchovance (Zima, Zmrzlý, Chytil, Ševčík), nebo Plzeň (Kalvach, Chorý, Jemelka) se třemi. Ale i Pardubice; kromě Kryštofa Daňka je táhne hlavně útočník Tomáš Zlatohlávek, jenž se trefil popáté v posledních v šesti zápasech.

Sehnat kvalitního hroťáka, to je oříšek. Sigma ho v má Julišovi, byť jej tentokrát zastínil hradecký Vašulín. Udržel těžké míče a byl blízko gólu. Dobrý výkon předvedl také sparťan Kaštánek poprvé v základní sestavě votroků.

Pro olomoucký fotbal je nyní hlavní téma zájem americké společnosti Blue Crow Sports Group, která nedávno koupila druholigový Vyškov. Sigma si od případného nového majitele představuje 40 milionů korun do rozpočtu. Po dvou otrkávacích jednáních je míč na straně Američanů.

Rušno je na jaře i kolem kvalitního kamerunského obránce Didiby. V Teplicích se podepsal špatným bráněním pod porážku, proti Slavii pomohl k cennému bodu i tím, že se na něm vyfauloval Jurečka. A červenou kartu za úder loktem do Didiby dostal v derby také slovácký mazák Daníček.

Pro sudího Hocka těžká situace, neboť kapitán Slovácka fauloval před útočnou standardní situací mimo centrum dění. V době videa je to od něj tuplovaná blbost. Intenzitu od monitoru nikdo nepozná, pravidlově však nebylo moc o čem.

Na hit se Spartou se vykartoval také protestující zadák Reinberk a Zlín sázející na odchovance v přesilovce otočil stav i díky mládencům Slončíkovi (1+0) s Bužkem (0+1).

Vždy je lepší udržet nervy na uzdě, i když to bez negativních emocí pokaždé nejde.

To je fotbal, to je život.

Pěkné ponedělí.