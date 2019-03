Kozák: Gól Sparty ze standardky mě štve víc než neproměněná penalta

Když rozhodčí Franěk po zhlédnutí videa v 80. minutě ukázal na značku pokutového kopu ve sparťanské šestnáctce, na téměř zaplněných tribunách stadionu U Nisy se bouřlivě slavilo. Video prozradilo, že při předchozím rohovém kopu Zahustel zápasnickým chvatem poslal k zemi před brankou dotírajícího Kozáka. „Šel jsem na první tyč a Zahustel mě stáhl dolů. Když se začalo kontrolovat video, věřil jsem, že to bude penalta,“ řekl Kozák.

Liberec v tu chvíli dostal nečekanou šanci vyrovnat na 1:1. Balon si na puntík postavil sám faulovaný, jeho prudkou střelu k tyči však Nita vystihl. „Penalta je vždy špatně kopnutá, když z toho není gól. Určitě jsem to mohl řešit líp,“ mrzelo Libora Kozáka. „Už před zahráním jsem měl jasno, kam míč kopnu. Měl jsem ho ale poslat na druhou stranu.“

Staré fotbalové pravidlo říká, že sám faulovaný hráč by zahrávat pokutový kop neměl. Kozák toho však nedbal, v Liberci je jedním z hráčů určených na pokutové kopy a věřil si. „Byl jsem faulovaný a chtěl jsem to dokončit. Měl jsem chuť dát gól. Vůbec bych nic nevracel zpátky,“ tvrdí zkušený hráč.

VIDEO: Kozák proti Spartě neproměnil penaltu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kozák do Liberce přišel v zimě z Itálie jako velká posila a severočeský tým je pro něj ve 29 letech první štací v české nejvyšší soutěži. Ve všech čtyřech jarních zápasech nastoupil v základní sestavě a byl hodně vidět – nabíhal si, nevynechal žádný souboj, přihrával, střílel na branku. V předchozích domácích utkáních s Příbrami a Duklou se dokázal střelecky prosadit. A velice blízko k tomu měl i proti Spartě, nebýt neproměněné penalty.

Víc než ta ho však mrzela situace, po níž Liberec dostal jediný gól zápasu. Dočkal po chybě v liberecké rozehrávce v 57. minutě zahrával trestný kop z pravé strany, Costa přeskočil právě Kozáka a poslal balon hlavou odrazem o tyč do branky. Byla to jediná vážnější šance hostů v utkání a ti ji dokázali využít. „Určitě se to dalo ubránit. Já jsem se balonu taky dotkl. Nakonec to bohužel skončilo v síti. Gól ze standardky mě osobně štve ještě víc než neproměněná penalta,“ konstatoval Kozák.

Podobně mluvil i liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Libor hrál velmi dobrý zápas a na penaltu si věřil. Gólman mu ji bohužel vystihl. Víc mě ale trápí, když takhle takticky nezvládneme standardní situaci, to nás stálo výsledek. Po remíze 1:1 bych byl možná stejně nespokojený jako po prohře,“ řekl Hornyák.

Libereckého trenéra ztráta mrzela o to víc, že Sparta U Nisy v sobotu nebyla lepším týmem. „Dlouho jsem neviděl Spartu hrát takhle defenzivně a v některých chvílích až zoufale, v závěru navíc natahovala čas. V prvním poločase jsme Spartu donutili dělat obrovské chyby, jen škoda, že jsme toho nevyužili,“ litoval Hornyák.

„Držení míče bylo jednoznačně v náš prospěch, soupeře jsme do ničeho nepustili, s hrou jsem maximálně spokojen. Výsledek je pro nás krutý, ale v takových zápasech rozhodují detaily. Jedna standardní situace buď pro nás, nebo proti nám. A Sparta nás dokázala potrestat,“ dodal liberecký trenér.

„Hráli jsme dobře, na bod jsme určitě měli. To, že hrajeme pěkný fotbal, je nám ale k ničemu, je třeba dávat góly, fotbal se nehraje na krásu,“ uvědomuje si útočník Libor Kozák.

Po domácí prohře se Spartou, která stadion U Nisy dobyla po dlouhých sedmi letech, Liberečtí v tabulce znovu klesli na sedmé místo. V příštím kole se v pondělí 11. března představí v Olomouci.