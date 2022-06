Libor Kleibl po dvaceti letech končí jako ředitel Slovanu Liberec

„Rozhodl jsem se z osobních důvodů, budu se stěhovat do rodných Ivančic. Narodil jsem se ve stejném roce, jako byl založen náš klub, a tak jsem už také dosáhl důchodového věku,“ vysvětlil čtyřiašedesátiletý funkcionář na libereckém klubovém webu.

„O svém rozhodnutí jsem informoval představenstvo klubu a dohodli jsme se na mém konci ve funkci ředitele v září tohoto roku. Do té doby bude dost času, abych veškerou agendu předal svému nástupci,“ dodal dlouholetý ředitel FC Slovan Liberec.

Ve své funkci zažil dlouhou řadu trenérů - od dvojice Ladislav Škorpil - Josef Csaplár, přes Vítězslava Lavičku, Jaroslava Šilhavého a Jindřicha Trpišovského až po dnešního kouče Luboše Kozla. Podílel se na přestupech hráčů i zvelebování stadionu U Nisy.

V roce 2013 na sebe upozornil podporou Romana Berbra při volbách vedení fotbalového svazu. Minulost kontroverzního funkcionáře u StB komentoval slovy. „Vem to čert, vůbec mě to nevzrušuje.“ Angažoval se i mimo sport, v roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu v obvodu Česká Lípa za stranu PRO Sport a zdraví.

„Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem kolegům, s nimiž jsem během těch dvaceti let mohl spolupracovat a popřát hráčům i fanouškům, ať se Slovanu daří i v budoucnu. S klubem budu rád spolupracovat i nadále, už ale ne v roli ředitele,“ řekl fotbalový funkcionář, jenž v roce 2018 obdržel Cenu Františka Hrdličky za celoživotní přínos pro rozvoj ligy, kterou uděluje Ligová fotbalová asociace.

Jméno Kleiblova nástupce na postu ředitele Slovanu Liberec oznámí klub v dohledné době.

V pondělí zahájí fotbalisté Liberce přípravu na nový ligový ročník. Úvod obstarají fyzické testy.