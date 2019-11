Fotbalisté Liberce vyzvou Zlín. Se vzpomínkou na křivdu v hlavách

„Beru, že pro rozhodčí to může být těžké to v té rychlosti posoudit, ale třeba tohle byla úplně jasná penalta. Nerozumím, proč to nepískl,“ vrátil se k tomuto momentu faulovaný liberecký záložník Tomáš Malinský.

Liberec vs. Zlín Online reportáž v sobotu od 14:30

V sobotu budou mít fotbalisté Liberce v utkání 17. kola první ligy šanci Moravanům porážku vrátit. Zápas na stadionu U Nisy začne ve 14.30.

„Zlínu se několik kol zpátky nedařilo, ale řekl bych, že spíš výsledkově, než herně. Teď už se ale v minulých dvou domácích zápasech zase chytili a určitě nás čeká velice nepříjemný soupeř,“ tuší Miroslav Holeňák, asistent libereckého trenéra.

„Ve Zlíně určitě nejsou s aktuálním umístěním spokojení, budou se chtít šplhat tabulkou nahoru a bodovat u nás. To ale samozřejmě nechceme dovolit, my hrajeme doma a chceme jednoznačně zvítězit. Navíc jim máme co vracet za porážku v úvodu sezony.“

Libereckým bude ale v sestavě chybět Rumun Baluta, diskutabilně vyloučený před dvěma týdny v Plzni. „Do zálohy musíme sáhnout, ale máme široký kádr a věříme, že ho proti Zlínu dokážeme nahradit,“ tvrdí Holeňák.

„Liberec je mužstvo, které je fotbalové a má svou kvalitu. Ambice mají určitě vyšší, než je současné postavení v tabulce a jde vidět, že si to po letních změnách, kdy přišli i noví trenéři, teprve sedá. Největší sílu Liberce vidím v celkovém prostředí klubu. Každý půlrok se tam mění spousta hráčů, přesto dokáží přivést jiné a následně vyprodukovat kvalitu jak herní, tak i hráčskou,“ míní asistent zlínského kouče Petr Slončík. „Čekáme hodně živé utkání, do kterého jdeme s cílem vyhrát.“