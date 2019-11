Nevěděl jsem, jak se radovat, přiznal střelec zlínského gólu Kolář

„Nejkrásnější moment, který jsem zažil. Nic lepšího se mi nemohlo stát,“ culil se Kolář po domácí výhře 1:0 nad Olomoucí.

Pro tým byl váš gól spásou. V lize vyhrál poprvé od půlky srpna. Uvědomil jste si to?

Jak mi kluci v šatně gratulovali, tak mi to došlo. Byli jsme všichni rádi, že jsme to zvládli. A důležitější než můj gól byla nula vzadu.

Emoce na hřišti s vámi po brance cloumaly?

Nevěděl jsem, co mám dělat. Moc gólů nedávám. Bylo to pro mě zvláštní. Gól jsem vstřelil v zápase snad po roce. To bylo ještě v devatenáctce. A za tři měsíce přípravy s áčkem jsem se na tréninku trefil také snad jenom jednou.

Situaci jste ale vyřešil hodně zkušeně.

Dal jsem si dobrý první dotek a pak jsem poslal míč na bránu. Podle dráhy letu jsem doufal, že tam zapadne. Když jsem viděl, jak míří k tyči, tak jsem se šel radovat.

Budete si muset na zápisné za první start v základní sestavě a za první gól půjčit?

To ne. (úsměv) Kluci mi konkrétní částku neříkali, ale myslím, že mi budou stačit prémie za výhru.

Byl jste před velkou domácí premiérou nervózní?

Ani ne. To jsem si odbyl týden předtím v poháru v Mladé Boleslavi. Tam jsem hrál na Komličenka, teď na Yunise, což byly hodně podobné souboje.

Co vám poradil pravý stoper Cedidla, který je sice o dva roky mladší, ale v lize už otrkanější?

Hlavně mi říkal, ať nejsem nervózní. Před rokem jsme spolu hráli dorosteneckou ligu a teď první ligu dospělých. To je obrovský rozdíl.

Olomouc vás dlouho mačkala. Docela jste se zapotil, že?

V prvním poločase jsme špatně dostupovali hráče a oni nás přehrávali. V přestávce jsme si k tomu něco řekli a druhý byl od nás daleko lepší.