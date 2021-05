Hoftych: Byli jsme blízko vítězství, budeme se rvát až do konce

Zatímco Sparta po remíze v Liberci definitivně ztratila šanci na mistrovský titul, Slovan nevyužil příležitosti se více přiblížit k příčkám zajišťujícím evropské poháry a v ligové tabulce zůstal šestý.



„Byl to dobrý zápas, obě mužstva chtěla vyhrát, a to musím ocenit. Péša vstřelil krásné dva góly. Měl dát hattrick a bylo by vymalováno. To se nepovedlo, ale musím ocenit i soupeře, který to nevzdal a dvěma parádními trefami se vrátil do hry,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych. „Je to pro nás škoda, za stavu 2:0 jsme si věřili, ale jedeme dál. Byli jsme blízko vítězství, budeme se rvát až do konce.“



Do hlediště U Nisy mohl po dlouhé době aspoň omezený počet diváků, na tribunách se jich sešlo 850, což byl téměř maximální povolený počet. Viděli ostrý úvod Sparty, během kterého měl dvě velké šance Karabec, jenže jednu jeho střelu zblokoval Chaluš a druhá mířila těsně vedle.

Po půlhodině hry tak udeřil domácí tým: po sérii hlaviček ve středu pole se dostal k míči Rondič, vysunul nalevo do volného prostoru Peška, ten si píchl balon kolem Sáčka a trefil se ke vzdálenější tyči podél vybíhajícího brankáře Nity – 1:0 pro Liberec! Těsně před přestávkou mohl domácí tým odskočit na rozdíl dvou gólů, jenže Rondič po skvělém centru Koscelníka z pravé strany zblízka pálil nad břevno.

Brzy po obrátce Rondič znovu poslal do sóla rychlonohého Peška, ten znovu pláchl Sáčkovi a nekompromisní střelou zajistil Liberci dvoubrankový náskok.



V 65. minutě mohl Pešek dovršit hattrick: opět šel na Nitu sám, ale tentokrát těsně minul. A brzy přišel trest: Sparta během jediné minuty po dvou střelách zpoza šestnáctky dokázala vyrovnat na 2:2. Atraktivní zápas pokračoval, Liberec dál podnikal výpady do otevřené obrany hostů, žádnou z šancí už však do konce nedotáhl.

„Pro mě je výsledek zklamáním, ale vzhledem k vývoji je i ten bod pro nás dobrý,“ uznal sparťanský trenér Pavel Vrba. „V úvodu jsme měli šance dostat se do vedení, ale přiznejme si, že Liberec pak vedl 2:0, mohl dát třetí gól a asi by bylo po zápase. Naštěstí jsme se zvedli a vyrovnali. V závěru se hrálo nahoru dolů a obě mužstva měla šance dát třetí gól.“