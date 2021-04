Fotbalový Liberec v lize klopýtá. Stihne vlak do pohárové Evropy?

Sobotní prohra 0:1 na hřišti Slovácka neblahou tendenci posledních týdnů jen potvrdila. Šlo přitom o důležitou bitvu o poháry. Slovácko se díky těsné výhře udrželo na třetím místě, Liberec zůstal pátý, záda týmů před sebou však vidí z větší dálky. Na Slovácko ztrácí už 7 bodů, na čtvrtý Jablonec o bod méně. A zezadu dotírá Plzeň. I páté místo může – ale také nemusí – znamenat postup do kvalifikace Evropské ligy.

„Dlouho jsme dotahovali první pětku a měli jsme šňůru, kdy se nám dařilo. Teď přišly zápasy, kdy tam nedokážeme nic dotlačit a ani si nevytváříme šance,“ konstatoval liberecký trenér Pavel Hoftych. „Slovácko to má rozjeté výborně, Jablonec nás porazil dvakrát v sezoně, ale jak se říká: zajíci se počítají až po honu. Na konci se to sečte a ti kvalitnější se dostanou do pohárů.“

Zápas na Slovácku byl v podstatě vyrovnaný, z liberecké strany bojovný, ale upracovaný a bez lehkosti. V prvním poločase měl velkou šanci Mosquera, který však v dobré pozici přestřelil branku. Po změně stran zase Purzitidis po trestném kopu hlavičkoval jen do brankáře.

V neprospěch Liberce nakonec rozhodla jedna chyba: v 64. minutě propadl centr z levé strany do šestnáctky Slovanu a brankář Milan Knobloch, který v poslední době na postu jedničky nahradil Filipa Nguyena, při zákroku srazil Reinberka. Z následné penalty pak Juroška vystřelil Slovácku tři body a odčaroval kouzlo libereckého gólmana, který předtím čtyřikrát v řadě z pokutových kopů neinkasoval.

„Milan si na míč lehce sáhl a dojel nohama do hráče. Gólmana bych však určitě nevinil, spíš šlo o to, že Matěj Chaluš situaci předtím mohl vyřešit líp,“ řekl kouč Hoftych. Podle něj aktuální liberecké soužení nespočívá ani tak v defenzivě, jako spíš v přechodu do útoku.



„Naším problémem není to, že sem tam branku dostaneme, ale že sami branky nedáváme a vytváříme si málo šancí,“ uvedl. „Měli jsme to postavené tak, že Mosquera a Pešek měli nadstandardní formu. Obrany soupeřů už jsou na ně ale přichystané a nedaří se jim tolik brejkových situací jako předtím.“



Do konce základní části ligy ještě Liberci zbývá odehrát osm zápasů. Tým, který se v této sezoně dokázal probít do základní skupiny Evropské ligy, tak bude mít ještě dost příležitostí ke sběru bodů.

V nejbližší době však Slovan čeká velice těžký los: v neděli hostí Slavii, pak jede dvakrát ven a poté přivítá Spartu. „Do konce už bude každé utkání důležité. Budeme se rvát. Říkáme hráčům, že pokud nezachytíme vlak, pak už ho nechytneme,“ prohlásil liberecký kouč.