Že odešli střelci? Fotbalový Liberec našel jiné, pálí Kuchta či Malinský

V lize Slovan porazil Spartu, Bohemians a Opavu, vždy minimálně od dva góly, v poháru postoupil po penaltách přes Slovácko do semifinále. Černé scénáře, které týmu od Nisy mnozí předpovídali, se nenaplňují.

Cíl klubu, jímž je skončit do šestého místa a zahrát si o Evropu, se najednou jeví zcela reálně. Zimu strávil Liberec na devátém místě tabulky s pětibodovou ztrátou na šestku. Teď má dokonce na dostřel i třetí Jablonec, který má aktuálně už jen o čtyři body víc. Liberečtí navíc mají k dobru zítřejší dohrávku v Teplicích.

„Já si myslím, že za tím je tvrdá práce v tréninku,“ míní liberecký stoper Ondřej Karafiát. „Minulý půlrok jsme si ze začátku trochu zvykali. Tréninky byly jiné než za minulého trenéra (Zsolta Hornyáka), který tu byl před Pavlem Hoftychem. Teď už jsme si zvykli a je to vidět. Trenéři s kondičními trenéry odvádějí fantastickou práci. My na trénincích dřeme a vyplácí se nám to.“

Liberec naposledy doma rozprášil Opavu 4:0, gólově se opět dvakrát prosadil Jan Kuchta, který po odchodu Petara Musy do Slavie zatím plní roli útočníka číslo jedna excelentně.

„Šance na první šestku určitě je, chceme hrát poháry, chceme se do nich dostat. Máme před sebou ještě semifinále MOL Cupu, ale momentálně nás nezajímá. Jde nám o příští duel v Teplicích, kde se budeme snažit odvézt tři body,“ konstatoval Kuchta, jehož hostování ze Slavie se před nedávnem změnilo v přestup.

Mezi střelce Slovanu se na jaře kromě čtyřgólového Jana Kuchty zapsali Tomáš Malinský (3 góly) a Kamso Mara (2 góly z penalt).

Liberci se střelecky daří. Doposud dal 42 branek, což ho řadí na dělené třetí místo v lize, lepší jsou v tomto ohledu jen Slavia a Plzeň. Po jasném vítězství nad Opavou však obránce Karafiát varoval, aby se nezapomínalo ani na defenzivu.

Liberecký Tomáš Malinský proměnil rozhodující pokutový kop ve čtvrtfinále národního poháru proti Slovácku.

„V druhé půli jsme sice vedli 3:0 a je krásné, že si kluci vepředu zastříleli. My vzadu ale potom občas vaříme a máme nervy jako blázen,“ řekl Karafiát. „Všichni útočí a nikdo nám moc nepomůže. Být to kvalitnější mužstvo, mohlo to být 3:1 nebo 3:2 a bavili bychom se úplně jinak.“

Fotbalisté Liberce hrají i v tomto týdnu dva zápasy. Začínají zítra dohrávkou odloženého utkání v Teplicích. „Pro mě osobně je lepší, když se tolik netrénuje a hrají se zápasy. Já se cítím celkem dobře a řekl bych, že kluci to mají stejně,“ ujistil obránce Karafiát. „Je to hlavně v hlavách, když si řekneme, že se budeme cítit dobře, tak se tak cítit budeme. Psychicky se určitě cítíme dobře, jelikož se daří.“