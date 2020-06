Liberecký Kuchta: Doufám, že se vrátím do sestavy a pomůžu k vítězství

11:50 , aktualizováno 11:50

V úvodním kole nadstavby na Spartě nemohl kvůli předchozímu vyloučení v semifinále poháru nastoupit, v Podještědském derby už by měl zase být údernou libereckou zbraní. Útočník Jan Kuchta jde do finiše sezony nažhavený. „Ta červená mě hodně mrzela, hodně bych si vyčítal, kdybychom v poháru nepostoupili do finále. Teď je ale derby a doufám, že se vrátím do sestavy a pomůžu k vítězství,“ říká Kuchta.