Celý tým makal, ten výsledek jsme nečekali, lebedil si karvinský Budinský

Už v první půli jste dali tři góly a vůbec to nevypadalo, že jste nováčci soutěže.

Měli jsme plán a ten jsme plnili. Udeřili jsme dvakrát ze standardky, což nám hodně pomohlo.

Povedly se vám přímé kopy, jak jste chtěl?

Byly z toho dva góly, tak mi sedly. (usmál se) Musejí se ale vždy sejít dvě věci – náběh, který byl od kluků skvělý, a kop, který byl na mě.

Chválil vás i trenér soupeře Pavel Vrba. Co to pro vás znamená?

Je to pěkné, pořád to je kvalitní trenér. Hezky se to poslouchá. (Trenér Vrba zrovna procházel kolem Lukáše Budínského, potřásl mu rukou a řekl: “Buďo, ty nahrávky byly perfektní.“)

Svůj gól jste dal střelou z dálky. Vypadalo to, že už nevíte, co s míčem...

Jo, Lucky (Ezeh) mi to sklepl. Trenéři mě nabádají, abych více střílel, tak jsem to zkusil a trefil jsem někoho před sebou (Simerského), který balon tečoval do protipohybu brankáře.

Vaše mužstvo působilo sebevědomě. Kde se to ve vás vzalo?

Měli jsme chuť, říkali jsme si, že do toho musíme vletět, dát do hry nějakou tu dravost. K tomu jsme byli doma, takže jsme chtěli diktovat tempo.

Ve vaší sestavě se během utkání objevilo šest nových fotbalistů, ale nebylo to vůbec znát.

V tomto zápase ne. Ale před námi jich je ještě hodně. Pořád musíme na tréninku pracovat, stále to může být i lepší. Dnes to bylo oukej.

Máte hodně ofenzivní mužstvo. Znamená to, že budete hrát útočně a odvážně?

Kdybychom každý zápas dávali tolik gólů, bylo by to super, ale tak to nebude. Tentokrát nám tam napadalo skoro všechno, i když jsme ještě měli břevno (Bartl) i další situace.

Nebudete nyní jako kapitán muset mírnit euforii?

Ne. Tu výhru si užijeme, ale jsme nohama na zemi. Příště hrajeme v Olomouci, což bude úplně jiný zápas, jiný soupeř.

Mnozí odborníci pasují Karvinou a Zlín mezi největší adepty na boj o záchranu. Co vy na to?

Nevím... Říkat něco takového před prvním zápasem... Ale je to každého věc. Většinou to nováček má těžké. Se Zlínem to byl jeden zápas. Jak na tom jsme, si můžeme říct po pěti šesti kolech. Hlavně se uvidí po podzimní části, ta ukáže.

Nevadí vám takové řeči?

Ne, papír snese všechno...