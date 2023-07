Asi jsem se do sestavy úplně netrefil, uznal trenér Vrba po debaklu

„Jet k nováčkovi na první kolo není nikdy úplně optimální,“ prohlásil zlínský trenér Pavel Vrba. „Pořád tam je nějaká euforie z postupu, z očekávání, že úspěchy mohou pokračovat. A Karviná ukázala, že má kvalitní kádr.“

Karvinští proti minulé sezoně měli v základní sestavě čtyři úplně nové hráče, další dva střídali.

„Kluci na hřišti potvrdili svou pracovitost a pílí z tréninků,“ řekl karvinský trenér Tomáš Hejdušek, který své první prvoligové vítězství v roli hlavního kouče věnoval svému před měsícem zesnulému otci. „Od první minuty jsme jasně ukázali, že chceme uspět. Všichni jsme se na to utkání už dlouho těšili.“

Zlínskou sestavu, v níž v první půli chyběli draví mladíci Slončík a Tkáč, komentovat nechtěl. „Pro nás to bylo jen dobře, protože Slončík po přestávce patřil k nejlepším hráčům,“ pouze uvedl Hejdušek.

Nelitoval Pavel Vrba, že vsadil na zkušenost?

„Tak litoval... Hlavně jsme od některých hráčů čekali lepší výkon,“ odpověděl. „Karviná byla hlavně v prvním poločase jednoznačně lepší a asi jsem se netrefil úplně do sestavy. Je to na zamyšlenou. Je pravda, že ve druhém poločase, po změnách, jsme herně ožili. Dopředu to bylo výrazně lepší.“

Hru Zlína od 46. minuty oživili Tom Slončík, David Tkáč a s nimi zkušený Vukadin Vukadinović.

„Věřili jsme tomu, že zkušení hráči, kteří tady jsou, nám pomůžou. Bohužel se to nepotvrdilo. A některým, co nám v minulé sezoně pomohli, dneska zápas nevyšel,“ dodal Vrba.

Upozornil, že tým prošel velkými změnami. „Zkoušíme a našli jsme ne úplně optimálně řešení. Možná jsme si po přípravných utkáních, které jsme se silnými soupeři odehráli celkem slušně, mysleli, že zápas zvládneme. Ale bohužel. Přátelák je něco jiného než mistrák, což se ukázalo.“

Zlínské v první půli srazili i dva góly po přímých kopech Lukáše Budínského. Přitom z vlastních standardní situací Zlínští dříve hodně těžili.

„Nejenom, že jsme v útočných standardkách byli nuloví, ale hlavně jsme ty domácích bránili tak, že Budínský dvakrát nasadil spoluhráčům balon na hlavu do malého vápna,“ podotkl Pavel Vrba. „Dobře, naše útočné standardky byly špatné, ale defenzivní ještě horší. Nepohlídali jsme si je.“

Vrba ocenil Budínského kopací techniku. „Byl to klíčový hráč, on byl strůjcem toho, že je výsledek pro nás tak krutý.“ Ostatně karvinskému kapitánovi po utkání řekl: „Buďo, ty nahrávky byly perfektní.“

Budínský se usmál. „Pan Vrba je pořád kvalitní trenér, hezky se to poslouchá,“ komentoval pochvalu.

Opravdu Budínský zahrál oba přímé kopy ideálně?

„Jo,“ odpověděl stoper Jaroslav Svozil, který se po nich trefil spolu s Rajmundem Mikušem. „Ale musí prozradit, že před první standardkou jsem za Lukášem přišel a ptám se ho, kam to kopne a on mi odpověděl, že na bránu. Říkám dobrý, postavím se jinam a on to pošle Mikimu na zadní tyč a je to gól. Tak jsem za ním běžel a křičel na něj: Ty lháři! Asi tak.“