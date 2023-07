Karviná opět sází na talentované cizince. Půjdou v Durosinmiho stopách?

Ezeh a Moses jsou Nigerijci, Vinicius a Carneiro Brazilci, Traore pochází z Pobřeží slonoviny.

„Každý z nich je něčím zajímavý,“ řekl k fotbalistům ročníku 2004 karvinský trenér Tomáš Hejdušek. „Smekám před nimi, že i když přišli z dorostu, jsou konkurenceschopní.“

A že jsou to samí cizinci? „Češi nejsou, ti mnohdy v útlém věku odcházejí, a možná jsou kousek pozadu,“ uvedl Hejdušek.

Karvinští se shodují, že je hodně důležité, že mladíci prošli klubovým dorostem.

„Byli nejméně rok v naší mládeži a díky tomu vědí, jak to tady chodí,“ řekl sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Jsou daleko lépe připraveni na přechod do prvního týmu, než kdyby do něj naskočili z venku. Adaptaci mají za sebou, takže je vidět, že jim posun výše nedělá takové problémy.“

Karvinský útočník Lukáš Budínský (23) oslavuje trefu do sítě Zlína v prvním kole Fortuna ligy.

Dodal, že v takovém doplňování mužstva chtějí pokračovat. „Ale trefit se, aby noví kluci byli pro nás přínosem, je velká alchymie,“ podotkl. „Věříme agentům, s nimiž úzce spolupracujeme, že nám doporučí opravdu šikovné hráče. Je však také spousta kluků, kteří se neprosadili.“

Z Karviné už mají za sebou velký přestup útočníci Adriel Ba Loua a Rafiu Durosinmi. Oba přestoupili do Plzně, přičemž Ba Loua je momentálně v Lechu Poznaň a Durosinmi bojuje o místo v sestavě Viktorie.

„Plzeň nemusí být Durosinmiho konečnou stanicí,“ upozornil Lubomír Vlk a připustil, že klub by z jeho dalšího prodeje získal i nějaká procenta. „Netajíme se tím, že každým rokem potřebujeme některého hráče prodat. Bez toho se neobejdeme.“

Velký potenciál už v minulé sezoně ukázal Ezeh, který pomohl áčku k postupu z druhé ligy, béčku z divize a válel i za dorost.

„Má fotbal v sobě. Je to pracovitý kluk, pokorný. Také o něm ještě hodně uslyšíme,“ prohlásil trenér Hejdušek.