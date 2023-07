Budínského přímé kopy odrovnaly Zlín. Výhra dodá Karviné sebevědomí

„Karviná si s námi dělala, co chtěla,“ uznal zlínský útočník David Tkáč. „Na bránu jsme vypálili dvakrát, ale brankáře jsme neohrozili. Domácí měli spoustu šancí, ještě nastřelili břevno.“

Karvinští vedli už ve 34. minutě 3:0, když po skvělých přímých kopech Lukáše Budínského skórovali Rajmund Mikuš a Jaroslav Svozil.

„Na konci minulé sezony jsme standardky bránili dobře a také díky tomu jsme se zachránili. Přijde první kolo a my z nich dvakrát inkasujeme, což nás sráží,“ povzdechl si Tkáč.

„Nejenom, že jsme v útočných standardkách byli nuloví, ale hlavně jsme ty domácích bránili tak, že Budínský dvakrát nasadil spoluhráčům balon na hlavu do malého vápna,“ podotkl zlínský trenér Pavel Vrba. „Dobře, naše útočné standardky byly špatné, ale defenzivní ještě horší. Nepohlídali jsme si je.“

Vrba ocenil Budínského kopací techniku. „Byl to klíčový hráč, on byl strůjcem toho, že je výsledek pro nás tak krutý.“

Karvinský trenér Tomáš Hejdušek podotkl, že z Budínského kopů mohou jen těžit. „Je mu jedno, jestli kope levou, pravou nohou, takže soupeř na to těžko reaguje. Vyšlo to, ale jedeme dál,“ uvedl Hejdušek.

Každopádně standardní situace rozhodly.

„Určitě,“ souhlasil Daniel Bartl. „Buďa je skvěle kope. Ale dneska jsme byli celkově lepší.“

Stoper Jaroslav Svozil označil za rozhodující celý první poločas. „Byli jsme efektivní a důraznější v osobních soubojích. Zdálo se mi, že i rychlejší po lajnách. Hlavně ta efektivita, prosadili jsme se ze standardek, z tečované střely, a když vedete tři nula, hraje se vám lépe,“ prohlásil Svozil, jenž před dvěma týdny přišel z Baníku Ostrava, aby dirigoval obranu Karviné.

Rychlost, bojovnost, týmovost

Domácí ukázali svou rychlost, dravost a bojovnost, což jsou činnosti, na nichž chtějí po návratu mezi elitu stavět.

„Hru máme postavenou na rychlosti, na kondici, ale i na pracovitosti a týmovosti, a to dneska mužstvo ukázalo,“ potvrdil Tomáš Hejdušek. „První je pro nás bojovnost, pak fotbalovost. A když obojí skloubíme, je z toho tento výsledkem. Pokud budeme takový výkon předvádět opakovaně, budeme šťastni.“

Karvinským by po herní stránce mohla první liga vyhovovat více než druhá, která je hodně urputná. „Kéž by tomu tak bylo,“ usmál se kouč a ocenil nejen fotbalisty, kteří zasáhli do hry, ale i ty připravené na střídání. „Ta výhra není jen o těch, co hráli. Na lavičce jsme mimo jiné měli velkou zkušenost – Žiďase, Bedyho,“ zmínil obránce Jana Žídka a Jiřího Bederku. „Předávají zkušenosti, povzbuzují. A příště třeba nastoupíme v jiné sestavě. Máme z čeho vybírat.“

Ve 63. minutě šel do hry zkušený útočník Martin Doležal.

„Těžko se sahá do sestavy, když vedete a vše klape. A navíc, když mladí jsou šikovní. To si i starší hráč musí na příležitost počkat,“ usmál se Hejdušek.

Zlínští karvinskou obranu pořádně neprověřili. Snad částečně až ve druhé půli, kdy trenér Vrba poslal do hry mladíky Davida Tkáče a Toma Slončíka.

Oba se podíleli na gólu hostů v 48. minutě.

„To je jediné negativum zápasu, tam se kluci špatně domluvili,“ konstatoval Tomáš Hejdušek. „O přestávce jsem říkal, že první poločas je minulost, že ve druhém musíme hrát stejně obezřetně, ať nedostaneme gól. A pokud ano, musíme mít hlavy nahoře, ne bránit.“

A to Karvinští dokázali, neboť pět minut nato Bartl přenesl míč z pravé strany na levou na Papaleleho, který centroval ke vzdálenější tyči, kam si naběhl Bartl a hlavou prostřelil brankáře Dostála.

„Byl to důležitý gól, ale ten čtvrtý jsme mohli dát už v prvním poločase,“ řekl Hejdušek.

Zlínský obránce Jakub Kolář (28) brání karvinského útočníka Luckyho Ezeha.

Hodně aktivní byl i kapverdský reprezentant, záložník Papalele, vlastním jménem Alberto Delgado, který byl s brankářem Jakubem Lapešem a obránci Jaroslavem Svozilem a Matejem Čurmou jedním ze čtyř nových hráčů v základní sestavě a z šesti, kteří zasáhli do hry.

„Líbil se mi nejen v tomto zápase,“ řekl trenér Hejdušek na adresu hráče, který přišel z nejvyšší portugalské soutěže, z týmu CF Estrela. „Byla to výborná práce vedení, že ho přivedli. Ukázal se už v přátelácích. Kluci ho respektují. Určitě bude ještě lepší.“