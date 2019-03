Teď už musí přijít sebeobětování, říká karvinský záchranář Straka

„Nejdůležitější je, aby si začali věřit a nevěšeli hlavy. Ta pauza nám po té prohře na hřišti Dukly (1:2) přišla vhod,“ řekl Straka. „S Duklou jsme si nezasloužili prohrát, ale můžeme se odrazit od toho, že náš výkon byl osmdesát pět minut velice dobrý. Akorát chyběly góly.“

A také rozhodla chyba sudího Julínka, který proti vám nařídil nesmyslnou penaltu. Ostatně komise rozhodčích ho potrestala a mužské soutěže si už v této sezoně nezapíská.

Hned po zápase jsem i rozhodčímu celou situaci ukazoval. Raději se nebudu vyjadřovat k tomu, co mi řekl. Je to za námi a ani by to nebylo etické. Ale že ho odstavili, to o něčem hovoří. Body nám to bohužel nevrátí, ale nemůžeme vše svalovat na rozhodčí. Doplatili jsme na chyby, které jsme udělali.

ONLINE: MFK Karviná - Baník Ostrava pátek 18.00, rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Dohnálek. Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Djordjevič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Budínský, Smrž - Galuška, Lingr, Guba - Wágner.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Baroš.

Po té prohře jste hovořil o diletantských chybách. Hodně jste nyní na jejich odstranění s hráči pracoval?

Hráče na ně můžete pořád upozorňovat, ale oni sami se musejí rozhodovat, jestli vystartují, nebo půjdou do hlavičky... Těžko to za ně udělám z lavičky, nehrajeme PlayStation. Nesnáším ale alibismus, když někdo řekne, že mu chybí timing. To pak nemá na hřišti co dělat, anebo musí rychle zapracovat na tom, aby se to nestalo. Je to i otázka kvality.

Dá se čekat, že ve vaší obraně dojde ke změnám?

Budu se rozhodovat až před utkáním. Ale vykartovaný je krajní obránce Čolič, což je problém. Musíme se s tím porvat a čerpat z hráčů, které máme. Hlavně musíme nastartovat to, co máme na levé straně - srdíčko. Musí přijít sebeobětování, hráči musejí cítit zodpovědnost za celý oddíl. Trenér může pro úspěch udělat maximum, ale je na hráčích, aby dokázali a uměli dát do hry to, co se jim snažím vštípit.

Do hry by se už mohl vrátit stoper Pavel Dreksa. Je on tím tahounem, který zatím mužstvu chyběl?

Je lídrem. Je slyšet v tréninku. Je to typ člověka, který nenávidí prohrávat. Má podobnou mentalitu jako já, také nesnáším porážky. Pavel je na dobré cestě, ale kvůli zranění dlouho nehrál. Doufám, že bude brzo dobře připravený a bude dirigovat naši obranu.