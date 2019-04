Straka terčem nadávek. Slyšet takové věci bolí, řekl po prohře na Slavii

V Edenu mu stále neodpustili sparťanskou minulost ani nevydařené působení ve Slavii. Kromě neustálých hanlivých pokřiků nemohl mít Straka radost ani z výkonu svých svěřenců. Karviná měla jedinou šanci, jinak se celé utkání bránila.

Podle známého motivátora však úspěch v MOL Cupu nebyl hlavním cílem slezského klubu, tím je totiž udržení se v nejvyšší soutěži.

Proti poslednímu ligovému utkání jste kromě obránce Kriváka vyměnil celou základní sestavu. Bral jste pohárový duel jako druhořadý?

Absolutně. Zachránit ligu je pro mě priorita číslo jedna. Slavia má silný tým a věděl jsem, že je úplně jedno, kdo bude hrát. Potřeboval jsem vidět i fotbalisty, kteří třeba v minulých zápasech tolik nehráli. Utkání mi hodně ukázalo.

Mohli jste jít dokonce do vedení, Bukata ale trefil tyč. Změnilo by to průběh zápasu?

Myslím, že by to Slavia asi stejně urvala. Spíš mě mrzí výška té porážky. Několikrát jsme soupeři nahráli do šancí, ze kterých dal gól.

Dokážete odhadnout, jak by přeci jen utkání vypadalo, kdybyste nasadil to nejlepší, co máte k dispozici?

Na kdyby se nehraje. Šel jsem do rizika, po zápase s Baníkem měli někteří zdravotní problémy a šanci potřebovali i ti další. Jsem u týmu krátce a potřeboval jsem tým víc poznat. Trénink a realita na hřišti, to jsou dvě odlišné věci. Je to neskutečně vidět.

Mohla svou roli sehrát i atmosféra velkého stadionu?

I to je dost možné. Je to individuální, protože tu máme zkušené fotbalisty, ale i takové, kteří v Edenu ještě nikdy nehráli. Třeba mladý Martin Vlachovský dostal šanci a byl jedním z příjemných překvapení. Musí dostat prostor, aby se oklepali.

Jak byste výkon Slavie a vůbec celý její kádr ohodnotil?

Kariéru Jindry Trpišovského jsem sledoval a musím říct, že mě už zaujal, když trénoval Viktorku Žižkov. Jeho rukopis se neustále posunuje nenápadně dopředu. Kde se dneska Slavia nachází, je jeho zásluha. Výborně fyzicky připravené mužstvo s velkou kvalitou.

Fanoušci vás ale zrovna vlídně nepřijali. Jak jste to vnímal?

Nechte toho, prosím vás. O tom se ani nechci bavit. Ať si každý udělá obrázek sám, je to trapné.

Obvykle jste u postranní čáry daleko aktivnější, tentokrát jste se ale příliš neukazoval.

Nechtěl jsem zbytečně rozpoutávat ještě větší emoce. Když takové věci slyšíte, tak to samozřejmě bolí.

O víkendu vás v lize čeká Olomouc. Co od tohoto střetnutí očekáváte?

Můžete si být jistí, že to bude úplně o něčem jiném.