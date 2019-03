V Karviné hlásí vyprodáno. Fandové Baníku budou před stadionem

Leč ostravští příznivci jsou zklamaní, jelikož dostali jen tolik lístků, kolik stanoví pravidla pro přidělování míst hostujícím celkům – zhruba pět procent z celkové kapacity stadionu, tedy 237.

Přitom v minulé sezoně Karvinští fanouškům Baníku vyčlenili celou tribunu za brankou u hasičské zbrojnice, což bylo 856 míst.

„Z důvodu vysokého zájmu našich obchodních partnerů o vstupenky na toto utkání nemohl klub uspokojit zájem hostujícího Baníku Ostrava o 856 vstupenek, což představovalo všechny sektory tribuny E,“ stojí v prohlášení představitelů MFK Karviná.

„V nejvyšší soutěži se klub pohybuje již třetí sezonu a každoročně narůstá počet držitelů permanentek, kteří vyhledávají zajímavá místa na stadionu, a tudíž několik stovek z nich drží permanentky právě v sektorech E2 až E4.“

Omezený prodej lístků baníkovcům šéfové klubu zdůvodňují i spoluprací s novými obchodními partnery, kteří mají smluvně sjednané vstupenky na vybraná utkání.

Přesto se do Karviné chystají stovky příznivců Baníku, přičemž do vyčleněného sektoru na stadionu chtějí poslat jen ženy a děti. Sami plánují fandit před stadionem, kam zvažovali na své náklady postavit velkoplošnou obrazovku. To jim Karvinští nedovolili.

„My víme, že naši fanoušci tam budou, ať už na stadionu, nebo za ním, a my se budeme snažit pro ně prostě vyhrát,“ řekl ostravský brankář Jan Laštůvka.

„Je možné, že v sektoru pro hosty budou tentokrát jen ženy a děti,“ usmál se ostravský stoper Patrizio Stronati. „My jako hráči s tím nic neuděláme, ale jestli naši fanoušci budou za tribunou, jak jsem slyšel, tak i to bude něco neuvěřitelného. Určitě je uslyšíme a bude nás to motivovat ještě více.“

Fandy mimo stadion už ostravští fotbalisté zažili, když kvůli výtržníkům museli ve druhé lize odehrát domácí duel s Českými Budějovicemi bez diváků. A i tehdy se povzbuzování příznivců neslo z parkoviště až na hřiště.

„Atmosféra bude fantastická. Doma budeme my i Baník, protože obě města jsou kousek od sebe,“ prohlásil karvinský útočník Tomáš Wágner, který je přesvědčený, že spousta příznivců Baníku se i přes omezený počet vstupenek dostane mezi karvinské diváky.

Ostatně Baník má v Karviné velké množství příznivců, což potvrzují i zástupci karvinského klubu v prohlášení: „Přestože je kapacita stadionu zaplněná takzvaně místními, jsme si jisti, že fanoušky hostujícího týmu zahlédneme a hlavně uslyšíme ze všech koutů našeho stadionu. Fanoušci Baníku jsou v hojném počtu mezi Karviňáky a jejich podpora a fandění jsou opravdu skvělá věc.“

Tomáš Wágner dodal: „Bude to zápas se vším všudy a my se na něj těšíme.“