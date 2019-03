Od takového výkonu se zase můžeme odrazit, těší ostravského Jánoše

„Doufám, že nám to pomůže. Bohužel z toho nejsou tři body, ale výkon byl o dost lepší než v předešlých zápasech,“ řekl Jánoš po remíze 1:1..

Co se v týdnu po třech porážkách dělo v kabině?

Něco jsme si k těm prohrám řekli. Museli jsme to změnit. A zlepšili jsme se. První půle byla dobrá. Bohužel Boleslav nám dala, dá se říct, gól z ničeho. To nás trochu položilo a ve druhé půli jsme se snažili bouchat na ty dveře. Bohužel gól jsme už nedali.

Při tom gólu hostů zůstal Mešanovič před vaší brankou úplně sám. Proč?

Zkoušeli jsme nové rozestavení se třemi stopery. A hosté na to během první půle zareagovali tím, že poslali do hry druhého útočníka Mešanoviče. Chodil mezi mě a obranu, což nám dělalo problémy, protože předtím hráli jen na Komličenka, který tam byl většinou sám.

Ve hře dopředu jste ale soupeře ničím nepřekvapili.

Hráli jsme v novějším rozestavení, ale pořád to je o nás. Kdybychom měli více náběhů, tak máme i více možností. Dát další gól, tak bychom se na to dívali jinak, byly by jiné otázky.