Mela v Karviné. Emoce, i na Euro šarvátky byly, mávl rukou hradecký kouč

„Nevím, jak to tam vzniklo, ale od začátku to byl bojovný zápas a tím to vygradovalo,“ řekl hradecký brankář Vilém Fendrich.

Ani karvinský stoper Petr Buchta nepostřehl, oč přesně šlo. „Jen jsem slyšel, že jeden z našich hráčů dostal do nosu, ale vážně nevím, těžko říct,“ krčil rameny Buchta.

„Celkově bylo utkání hodně emotivní. I lavičky tím žily. A pak to eskalovalo. Něco tam zřejmě bylo, jinak by se náš hráč neválel na zemi.“

Na trávník klesl domácí Lukáš Čmelík po strkanici s hostujícím Petrem Kodešem. Na hosty se ale sápal rovněž karvinský stoper Eduardo Santos, až ho musel tahat pryč jeho mladý spoluhráč Kacper Zych. Do chumlu vletěl i karvinský kouč Jozef Weber, aby zklidnil vášně.

„Došlo ke strkanici mezi dvěma hráči,“ popisoval incident Weber. „Snažil jsem se naše kluky dostat pryč, aby nedostali zbytečnou kartu. Ale je to první liga. Jsou tam emoce. Nešlo však o nic nad rámec fair play. Nešlo o nic zásadního.“

Sudí Cieslar přece jen ještě aktéry šarvátky napomenul – Čmelík a Kodeš dostali už po zápasech žluté karty.

„Bylo tam nějaké strčení,“ popsal situaci královehradecký kouč Miroslav Koubek.

„Nedávno na Euru takových šarvátek bylo... Ne, že by jich bylo hodně, ale byly tam i na té nejvyšší úrovni. Jde o emoce, je to sport. Každý touží po bodech. Může tam být frustrace, že se někomu nepodařilo vyhrát a vyskočí nějaká jiskřička. Rozhodně bych to nedramatizoval. Nevidím v tom nic neobvyklého.“

Rozhodčí Ondřej Cieslar sympaticky nasadil podobný kurz jako sudí na mistrovství Evropy. Souboje pouštěl a nepískal každý pád, nepřerušoval hru, když některý z fotbalistů s řevem klesl k zemi.

Podle aktéru utkání Cieslarův způsob řízení utkání nebyl příčinou strkanice.

„Sudí pustil volnější metr, což se mi líbí, ale musí to být v mezích. Zákeřnosti by se měly pískat, ale to říkám obecně, v globálu, nemyslím tím toto utkání,“ prohlásil Vilém Fendrich.

„Bylo dobře, že nás nechával hrát. Na můj vkus to mohl pustit ještě více,“ podotkl Petr Buchta. „Nejsme baletky, plačky, abychom furt leželi. Ale hosté přece jen trochu brečeli. Někdy zápas i takto eskaluje, ale po něm si podáme ruce a všechno je dobré.“