Buchta o karvinském remízovém rozjezdu: Rozhodně jsme měli vytěžit více

„Začátek jsme měli špatný. Do hry nás dostal až vyrovnávací gól,“ řekl Buchta. „Do přestávky jsme pak byli o něco lepší, ale zase přišla nějaká laxnost a nedohrávali jsme nadějné situace. Za ten bod musíme být rádi.“



Překvapil vás nováček, nebo jste čekali, že bude hrát až tak dobře?

Nepřekvapili nás. Ale nebylo to o fotbale, šlo spíše o válku. Bylo tam... nedokážu ani říct kolik soubojů. Před naši branku létal jeden balon za druhým. Na tom mají hru založenou. Ale hráli slušně.

Královéhradecký brankář Vilém Fendrich říkal, že terén nebyl pevný, že se tráva trhala a byla suchá. Je to tak?

Hřiště není špatné, ale ještě potřebuje čas. Povrch je nově udělaný, takže nějaké mouchy má. Tráva byla pokropená, ale venku pařilo slunko, takže postupně bylo sucho všude.

Hosté měli výškovou převahu. Jak těžké bylo uhlídat je?

Bylo to náročné. Navíc když jsme neubránili hned jejich první standardku, po níž nám dali gól. Jinak nám ale ze vzduchu až takové problémy nedělali. Jejich šance byly specifické situace, ale jinak jsme je uskákali.

Dá se říct, co vám první dva zápasy ligy ukázaly?

Rozhodně jsme z nich měli vytěžit více, nejméně čtyři body. Mrzí mě, že jsme s Pardubicemi neudrželi vedení (2:0), ale teď jsme měli vyhrát doma. Věřím, že si to sedne a budeme postupně sehranější a sehranější. Naším cílem nemůže být záchrana, ale hrát ve středu ligy a výše. Mančaft na to tady kvalitní je, tak snad se tam postupně dostaneme.

Takže vám chybí sehranost?

Doufám, že to bude postupně lepší, ale nějaké automatismy už začínají fungovat. Musíme mít vyrovnanější výkony, abychom nebyli chvílemi jen pasivní a nevypadávali z tempa. Proti Hradci jsme měli předvést více.