Že Liberci nevyšel vstup? Mají ostřílené mužstvo, jsme na špičkách, zní z Hradce

I v téhle na první pohled příznivé situaci jsou ale fotbalisté Hradce Králové před utkáním třetího kola obezřetní.

Hradec Králové - Slovan Liberec V sobotu od 16.00 ONLINE

Soupeř z Liberce totiž patří dlouhodobě mezi špičková domácí mužstva a vzhledem k tradiční letní obměně kádru téměř vždy mívá pomalejší rozjezd do sezony.



„Jde o mužstvo otřískané poháry, do takových situací se dostalo několikrát a ví, jak si s tím poradit. Jsme na špičkách,“ řekl před dnešním zápasem, který se odehraje v mladoboleslavském domácím azylu hradeckého mužstva Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Hradce Koubka.

K obezřetnosti nutí i to, že Liberec ligu začal zápasy s účastníky evropských pohárů. O Spartě už byla řeč, o týden dříve se utkal, rovněž na domácím hřišti, se Slováckem. Stejně jako Spartě mu gól nedal, na první vstřelený v nové sezoně tak stále čeká. Podle Hejkala to ale nevypovídá o tom, že by směrem dopředu nebyl nebezpečný.



„Je to trochu jiný soupeř než Karviná nebo Bohemka. Mají hodně rychlostních hráčů na stranách a silové útočníky, jako jsou Novotný, Rondić nebo Rabušic,“ vypočítává Hejkal sílu Liberce.

K té defenzívní si tým ze severu nemůže připočítat největší letní posilu. Bundesligou otřískaný bývalý dlouholetý reprezentant Theodor Gebre Selassie totiž dostal v minulém kole červenou kartu a hrát tedy dnes nemůže.

A rozpoložení Hradce? Vzhledem k výkonům panuje mírné zklamání z bodového zisku. „Hráli jsme dobře, měli jsme chuť, odhodlání, hráli jsme organizovaně, sahali jsme dvakrát po třech bodech… Místo šesti ale máme dva,“ poznamenal Hejkal, „jak se říká, lepší je jednou prohrát a jednou vyhrát než dvakrát remizovat. Musíme být jako takové veverky a hrabat body pod sebe.“

Zápas Hradce s Libercem začne v Mladé Boleslavi v sobotu 16 hodin, dá se očekávat, že vzhledem k minulým výkonům hradečtí trenéři nebudou mít důvod nějak radikálně měnit sestavu.