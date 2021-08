Dál bez prohry. Bodů ale mohlo být už víc, říká trenér Koubek

Brankář Fendrich: Vyrovnání? Škoda, stane se Byl to gól, po němž si tým, který ho dostal, hodně drbe hlavu a mluví o jeho zbytečnosti. Po necelé půlhodině hry totiž v zápase v Karviné brankář Hradce Vilém Fendrich musel nedobrovolně sledovat, jak k němu nedoputovala malá domů spoluhráče Petra Kodeše a bylo z toho vyrovnání na 1:1. Přitom Fendrich v zápase musel čelit mnohem menšímu počtu nebezpečných situací než domácí gólman Neuman. „Právě od Neumana letěl dlouhý nákop přes Kodeše, který byl posledním naším hráčem. Čekal jsem, že to odhlavičkuje na roh, protože na aut už to bylo daleko, ale Kody se rozhodl jinak. Je to škoda, ale stane se,“ popsal hradecký brankář situaci, která nakonec dala v Karviné výsledku konečnou podobu. Fendrich přišel do Hradce v létě ve chvíli, kdy si klub nebyl jistý, jak to dopadne se zdravotním stavem jarní jedničky Reichla. Nyní se usadil v hradecké brance jako jednička, byť ještě krátce před svým příchodem z Opavy to vypadalo na jiný průběh.

„Byl jsem od února dohodnutý s jiným prvoligovým týmem, ale nedopadlo to. Od té chvíle jsem řešil zahraničí, ale když se ozval Hradec, vzal jsem to. Jsem za to vděčný, protože jsem zůstal v první lize, a navíc tím, že jsem zůstal v Česku, budu moci vídat dceru, která se narodila před dvěma měsíci,“ uvedl hradecký gólman.

Zatím může být spokojený i po fotbalové stránce. Chytá a navíc nováček soutěže zatím nepatří k otloukánkům, spíše naopak. V obou dosavadních zápasech měl k výhře blíž než jeho soupeři.

„Pozitivní je, že jsme neprohráli, ale v obou jsme měli na víc než na bod, bohužel jsme tam nedotlačili druhý gól,“ poznamenal Fendrich, jenž Opavu, která z 1. ligy sestoupila, opustil po pěti letech, „po očku se dívám, jak se jí daří, budou to mít ale s návratem těžké, odešla nás spousta, z týmu, s nímž jsme postupovali do ligy, zůstali dva tři.“