Jsme biti za nezodpovědnost, říká karvinský brankář Bolek

Ztráta Karviné na nejbližší týmy před nimi není nijak propastná. Leč potřebují už vyhrát. Další příležitost budou mít po nynější reprezentační přestávce 17. října v Olomouci. „Je to hrozné,“ povzdechl si brankář Petr Bolek, jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva, po prohře s Mladou Boleslaví 0:1. „Nepamatuji deset kol bez výhry. A navíc s mančaftem, jaký máme. Má kvalitu.“

Takže v čem je problém?

Nezvládli jsme spoustu zápasů, v nichž jsme vedli. Nejsme schopni třeba jednogólový náskok ukopat, nějak ubránit – v Pardubicích (2:2), s Teplicemi (1:1), se Zlínem (2:3). A když dáme gól, za minutu – jako s Teplicemi – ho sami dostaneme. Nebo v Budějovicích: ustojíme tam těžké chvíle, dáme gól, ale za tři minuty necháme soupeře vyrovnat. Nevím, jestli to je nekoncentrovanost, nezodpovědnost. Tak se hrát nedá ani druhá liga. Jsme biti za nezodpovědnost.

Co s tím?

Nastavení mužstva je dobré. Plníme, co si řekneme, ale někdy jako když utne. Jako teď s Boleslaví. První poločas byl dobrý, měl náboj. Tak by měla vypadat naše bojovnost, nedali jsme soupeři pomalu ani metr místa. Jen jsme nevstřelili gól. Jenže ve druhém poločase už to nebylo, hrál soupeř. K tomu uděláme chybu, dostaneme gól.

Jak z toho ven?

Poctivostí. Musíme hrát jednoduchý fotbal a nějak utkání už dokopat k výhře. Kolikrát jsme vedli, snad v pěti zápasech, a přesto jsme to neudrželi. Nynější repre pauza nebude pro nás příjemná, budeme se v tom koupat. Všichni cítíme, že to není dobré. Chceme se zlepšit, ale chtění někdy nestačí. A mrzí mě, že jsem v sezoně ještě neudržel čisté konto. To je také rarita.

Není problém v tom, že máte v týmu dvanáct cizinců, kteří nemají ke klubu potřebný vztah? Řeknou si, že po sezoně třeba půjdou zase jinam...

Češi, Slováci, cizinci. Není to o tom, abychom špatné výkony a výsledky na někoho házeli. Jsme jeden tým. A na nás Češích a Slovácích je, abychom si to ukočírovali. Každý někdy uděláme nějakou chybu, ale problém je, že se nám to stává v každém zápase, za což jsme biti. Navíc když nedáme o gól více než soupeř.

Jak to tak bývá, probírá se možné odvolání trenéra Jozefa Webera. Co vy na to?

Když na jaře přišel, byla jeho práce vidět. Mančaft měl výsledky. Rozuměli jsme tomu, co po nás chce. Nyní se mužstvo malinko změnilo, jeho kvalita se zvýšila. A vidíte – máme čtyři body. Jenže problém je v nás. Předtím jsme hráli zodpovědněji. Nebyli tu možná až tak kvalitní fotbalisté, ale hráli jsme jednoduše, tolik nechybovali. Zvednout se musíme sami. Je to o jednom vítězství. Doufali jsme, že přijde s Mladou Boleslaví... Musíme zvednout hlavy a jít dál. Nikdo jiný nám nepomůže.