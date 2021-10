Karvinští neuspěli ani na desátý pokus. Složitá situace, říká kouč Weber

„Po nadějné první půli, kdy jsme měli standardky, centry, ale nic nevedlo ke gólu, jsme to utkání nezvládli. Ve druhé půli jsme měli problém dorážet Ewertona, Hlavatého a Matějovského.“

Karvinští doplatili na výpadek, který na ně dolehl zhruba po 55. minutě. Od té chvíle se nemohli dostat do útoku. Leč Mladoboleslavští dlouho své akce nedokázali dotáhnout, anebo v 78. minutě parádně zasáhl brankář Bolek, když vyrazil střelu Škody po zemi.

„Když jsme takovou obrovskou šanci přežili, měli jsme utkání dohrát aspoň do remízy,“ řekl Weber. „Jenže pak přišla série neuvěřitelných chyb a dostali jsme gól, který pro nás znamená skoro tragédii.“

Brankář Petr Bolek dodal, že dopláceli na ztráty odražených balonů a nebyli úspěšní v soubojích. „Je to velké zklamání. Mrzí to,“ uvedl Bolek. Vše vyvrcholilo v 81. minutě. Po chybě Křapky potáhl míč Ladra, nahrál Ewertonovi, načež se balon i po špatném odkopu Šehiće dostal k levé tyči, kde ho nabíhající Matějovský kopl pod břevno.

„Byl to polovlastní gól,“ povzdechl si karvinský brankář Petr Bolek.

„Byla tam chyba domácích, ale donutili jsme je k ní naším napadáním. Ladra se Škodou vyvinuli výborný tlak,“ popsal rozhodující moment mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský.

A Karvinští řeší co dál. Podrží trenéra Webera, nebo ho odvolají?

Kouč se svou nejbližší budoucností nechce zaobírat. „Na to jsou lidi nade mnou,“ upozornil. „Ale nevyhráváme, což je moje zodpovědnost. Mě spíše napadá, co bychom měli změnit. Hlavně věřím, že se nám co nejdříve vrátí do hry aspoň někdo ze čtyř kluků, kteří v úvodu sezony byli v základu – Jean (Mangabeira), Čmelík, Túlio či Dramé. Každopádně situace je složitá.“

Karvinští fotbalisté po utkání zamířili ke kotli svých nejvěrnějších příznivců. „Nemám problém za nimi jít. Vyslechli jsme si, co mají na srdci, a souhlasím s tím,“ řekl Bolek, ale téma debaty neprozradil. „Je ale jasné, že nás podporují, a my se musíme snažit hrát pro ně.“