Extrém! Didiba získal za pět dnů dvě přesilovky. A Zlín má 4 body s favority

„Ve vápně dobře a těsně brání, což nemají soupeři rádi. Někdy si pomůžou žďuchnutím, loktem a použijí nepřiměřenou sílu, aby se ho zbavili,“ soudí zlínský trenér Bronislav Červenka.

V obou situacích zaúřadoval VAR. Ve středu vyhmátl Jurečkův zkrat Dalibor Černý. Vousatý útočník trefil v 80. minutě Didibu loktem do zubů a za nerozhodného stavu usnadnil Zlínu dovést utkání do překvapivé remízy.

V neděli vstoupila fatálně do utkání Jana Adámková, která odhalila Daníčkův loket pod žebry Didiby před útočným přímým kopem Slovácka. Hosté se s jejím názorem jen těžce smiřovali.

„Pořádně jsem to neviděl, ale co říkali kluci v kabině, na červenou to nebylo. Zeptejte se pana Hocka,“ odkázal trenér Slovácka Martin Svědík na hlavního arbitra derby. Jeho mužstvo dohrávalo i druhé jarní střetnutí za nestandardního počtu hráčů na trávníku, nezvládlo ale ani jedno.

Zlínský obránce Joss Didiba hlídá pohyb hradeckého útočníka Daniela Vašulína.

Doma s Pardubicemi prohrálo 1:2, když druhý gól inkasovalo při přesilovce v nastaveném čase. Ve Zlíně zase neudrželo vedení po bleskové brance rychlíka Jurošky ze čtvrté minuty. „Zaspali jsme v situaci, na kterou jsme se připravovali celý týden,“ štvalo Červenku.

Mrzet ho to nakonec nemuselo. Ačkoliv to zpočátku hodně drhlo, na rozdíl od Slovácka dlouhou početní výhodu využilo. „Udělali jsme dvě individuální chyby. Poprvé jsme nechytili ve vápně balon, který pak ještě skočil na drn. Druhý gól vyplynul ze špatného postavení hráče, přišla průniková přihrávka a Zlín proměnil, co měl,“ shrnul Svědík.

Vítězové velebili Slončíka s Vukadinovičem, který symbolicky rozhodl poslední i první derby od návratu Zlína do nejvyšší soutěže. Před devíti lety v 82. minutě, teď to do stejné brány na Letné stihl o dvě minuty dříve.

„Zápas ovlivnilo vyloučení. Proti desíti se hraje někdy hůře, ale za vítězstvím jsme šli a štěstí se k nám otočilo. Jsem šťastný,“ usmíval se Červenka, který v roli hlavního trenéra uspěl hned ve svém prvním krajském derby.

Po nepodařeném výjezdu do Teplic jeho tým zabral proti pohárovým adeptům a poprvé od šestého kola opustil jedno ze dvou posledních míst ligového pořadí. „Máme na začátku jara obrovsky náročný program, ale našli jsme síly, i když šlo vidět, že v rozcvičce jsme nebyli svěží, a museli jsme to rozdýchat a rozběhat,“ cenil si Červenka vzepětí týmu.

Slovácko naopak jarní duely se zachraňujícími se celky prohrálo a teď ho čeká doma mistrovská Sparta.