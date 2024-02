Derby je pro mě nejvíc, radoval se zlínský Slončík z gólu do sítě Slovácka

„Je to skvělé. Fantastický pocit,“ rozplýval se Slončík, který na jaře skóroval už podruhé a zařídil polovinu všech zlínských gólů. „Hlavně jsem rád, že jsme zápas zvládli. Dlužili jsme to fanouškům za předchozí porážky v derby.“

Skóroval jste s přehledem. Souhlasíte?

Letěl tam dlouhý balon na Kubu Černína, který skvěle vyhrál hlavičku. Já si ho zpracoval na prsa a soustředil se na to, abych to levačkou trefil k pravé tyči, jak jsem chtěl. Zaplaťpánbůh to tam skončilo.

V nejvyšší soutěži jste vstřelil pět gólů. Předpokládám, že tento je zatím nejdůležitější...

Každý je důležitý. Ale tím, že byl proti Slovácku a podařilo se nám zápas dotáhnout do vítězného konce, tak asi jo.

Jaký vztah vůbec máte ke Slovácku? Váš táta tam hrával, stejně jako ve Zlíně.

Není tam nikdo, koho bych vyloženě neměl rád. Ale jsem zarytý Zlíňák, tyto zápasy jsou pro mě nejvíc. Pro obě osobně je to největší zápas za celou sezonu.

Trenér Zlína Bronislav Červenka v utkání proti Slovácku.

Víc než třeba duel se Slavií, kterou jste přivítali v předchozím zápase?

Se Slavií nebo Spartou jsou to skvělé zápasy, chci vyhrát každé utkání, ale derby je opravdu nejvíc.

Během pěti dnů jste odehráli dvě utkání proti soupeřům z tuzemské špičky. Bylo to fyzicky hodně náročné?

Mně osobně se hraje dobře. Mám rád formát, kdy nastupuje třikrát v týdnu. Zápas se Slováckem ovlivnila červená karta. Nebylo to pak nahoru dolů, dobývali jsme blok. Slovácko nebylo dopředu tak nebezpečné. Spíš to bylo o nás. Ani to nebylo tak fyzicky náročné, ale každý jsme na hřišti museli nechat a nechali všechno. Věděli jsme, že když tak učiníme, zvítězíme.

Na poslední místo máte najednou čtyřbodový náskok. Může vás to trochu uklidnit?

Když hrajeme doma, a je jedno s kým, musíme sbírat body. Jsem rád, že se nám to povedlo, ale není hotovo. Čeká nás další zápas, musíme zase bodovat. Na naší situaci se nic nemění.