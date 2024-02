Zlín v Plzni: Bez Didiby krutá porážka. Červenka novou obranu nehanil

„Na to, jak vypadal zápas, je to hodně,“ štvalo zlínského trenéra Bronislava Červenku jednoznačné skóre.

Didiba odletěl ve středu do vlasti na pohřeb oblíbené babičky, připojit k týmu se má tento týden. Pokud nestihne středeční čtvrtfinále MOL Cupu s Libercem, nejpozději v nedělním domácím zápase s Baníkem by měl být opět v akci. V Plzni tmelili střed obrany dva Jakubové, vedle Koláře dostal šanci Černín.

„Spolu takhle hráli snad poprvé, a přestože jsme prohráli 0:3, nezvládli to špatně,“ podotkl Červenka. Zlínskou defenzivu zlobil především dvougólový Pavel Šulc.

„Věděli jsme, že to bude hodně složité. Připravovali jsme se na něj, trenér nás upozorňoval, že hodně zabíhá za Chorého, jenž míče buď prodlužuje, nebo je sklepává na střeďáky a ti to pak dávají za obránce. Bylo těžké ho chytat,“ pověděl Černín, který hbitého šikulu naháněl nejčastěji.

Šulc se ale paradoxně prosadil ve vápně z bezprostřední blízkosti.

Plzeňský útočník Pavel Šulc v ligovém utkání proti Zlínu.

„Má fazonu. Hraje velmi dobře. Dokáže se uvolnit jeden na jednoho. Pouští se do šestnáctky, umí se tam orientovat, což dokázal při třetím gólu, kdy si našel místo a dorazil. Ale byla to i nedisciplinovanost a nedůslednost našich hráčů. Oběma gólům šlo určitě zabránit. Zaspali jsme,“ zmínil Červenka.

„Padaly po našich chybách. U druhého jsem nepokryl střílejícího Mosqueru, u třetího jsem při rohu nechal hlavičkovat Chorého a Šulcík to jen doklepával,“ zlobil se na sebe Černín.

To on ani trenér Červenka ještě nevěděli, že oba Šulcovy góly padly z hraničních ofsajdových pozic.

V době, kdy Mosquera vypálil, stál v linii brankáře Dostála, jenž byl posledním zlínským hráčem. Při dorážce na 3:0 udělal směrem k Dostálovi aktivní pohyb v ofsajdu se nacházející Vydra.

Hosté ale během utkání řešili hlavně situaci před úvodní brankou Mosquery z přímého kopu, který ho ve 20. minutě zakroutil z ideální pozice před vápnem do růžku Dostálovy brány.

„Faul to nebyl. Bohužel rozhodčí pískl a trefil to hezky,“ hlesl Černín. I záznam ukázal, že Kalvach spadl bez zjevného kontaktu protihráče, když se snažil vyhnout dostupujícímu zlínskému Bužkovi. Hlavní sudí Ondřej Berka s historickými vazbami na nekorunovaného krále rozhodčích Romana Berbra měl ale jasno hned, VAR na rozdíl od Šulcových gólů do hry vstoupit nemohl. Červenka protestoval také proti jeho asistentovi Matěji Vlčkovi, za což ještě v úvodní půlce dostal žluté napomenutí.

„Řešil jsem s pomezním, že pustil tři ofsajdy. Nechával je dohrávat a jeden vyústil v roh, ze kterého jsme se zbytečně dostali pod tlak. Řekl jsem mu, že by bylo dobré, kdyby se k situaci vrátil a mávl ofsajd. Situace byly jasné. Pak je lepší dostat gól, VAR se k tomu vrátí a my kopeme. Nijak jsem ho neurážel, ale nelíbilo se mi to,“ líčil Červenka.

Sám přitom věděl, že jeho tým i přes počáteční aktivitu směrem dopředu venku opět selhal. Zmohl se na jedinou ránu mezi tyče. „Mrzí mě, že jsme ve druhé půlce ani nevystřelili na bránu. V ofenzivě nejsme agresivní ani nebezpeční.“