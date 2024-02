Daníček o červené: Podobných soubojů je v zápase mraky, nemusel se tak válet

„Věděli jsme, že to bude vyhecované, bude spousta soubojů. Prostě derby,“ povzdechl si Daníček.

Na záznamu šlo vidět, že jste se před útočnou standardkou po Didibovi ohnal loktem, ale nebylo to nijak intenzivní. Vyprovokoval vás?

Něco tam mezi námi proběhlo. Asi to ale nebylo takové, aby se potom musel tak dlouho válet na hřišti. Takových soubojů jsme na druhé straně svedli s Kolářem, na kterého jsem měl osobku, hodně. Ale takhle to rozhodčí posoudil.

Tušil jste, když šel sudí k videu, že to pro vás dopadne špatně?

Většinou, když se to jde řešit k televizi, tak to smrdí.

Kde jste zápas dosledoval? Trpěl jste hodně?

Díval jsem se z kraje hřiště. A čím déle jsme drželi příznivý výsledek, tím jsem byl nervóznější. Bylo těžké se dívat.

Už ve čtvrté minutě jste se ujali vedení, ale pak jste přenechali iniciativu Zlínu. Nebyla to chyba?

Byl to taktický záměr. Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli. Plnili jsme úkoly, které jsme měli, dali jsme z toho i gól. Jenže potom jsem dostal červenou kartu, a to byl rozhodující moment zápasu. Zlínu jsme umožnili větší tlak, mohli dávat hodně centrů do vápna.

Dlouho jste se drželi, nakonec jste ale domácímu náporu podlehli. Nešlo mu už odolat?

Bylo to jen o tom, jestli si s tím poradíme, nebo ne. Ale centrů bylo tolik, že už to bylo hodně těžké. Chtěl bych klukům poděkovat, že na hřišti makali, když jsem jim to tolik ztížil. Nehodnotí se mi to lehce.

Jednou jste zmínil, že nejhorší derby, který jste zažil, byla domácí porážka 0:4. Je tohle ještě horší, když jste v tom osobně zainteresovaný?

Pokud jsem u zásadního momentu, který výsledek ovlivnil, není to nic moc příjemného. Nejde jen o mě, ale o kluky, trenéry, celý klub, fanoušky, kteří dojeli...

Navíc dostanete stopku, vykartoval se i Reinberk, zraněný je Kadlec. Kdo vás v defenzivě zastoupí?

To je otázka na trenéra, ne na mě. Určitě jsme mu ale nepomohli.