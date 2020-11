Pardubický trenér Krejčí: Olomouc má dobrý přechod i křídla

„Olomouc je týmem, který výborně zvládá přechody dopředu, a to i ve vyšším počtu hráčů. Hodně těží z velmi dobrých krajů, ať už je to na jedné straně Španěl González, nebo na druhé Falta,“ upozorňuje trenér FK Pardubice Jiří Krejčí, podle něhož je důležité i to, že Sigma (stejně jako její vyzyvatel) sází na ustálený, osvědčený kádr. „Není divu, že atakuje čelo tabulky,“ konstatuje Krejčí.

Pardubickou kabinou se v uplynulém období prohnal covid, což se výrazně projevilo v sestavě týmu v minulém kole v Mladé Boleslavi, kde z nutnosti omlazený tým padl vysoko 1:4. Teď už jsou hráči v pořádku a trénují, jejich způsobilost nastoupit však musely potvrdit ještě výsledky pravidelných testů. Dva borci nicméně proti Sigmě na trávník nevyběhnou stoprocentně.

„Určitě nám budou chybět Surzyn a Sláma, kteří jsou tu na hostování právě z Olomouce,“ připomíná trenér Krejčí.

Není to jediná vazba, kterou Pardubičtí z nedávné doby na Hanáky mají. Pokud od trenéra Látala dostane příležitost, v dresu Sigmy by jim totiž mohl zavařit útočník Pavel Zifčák, jenž v létě s „Krejčího boys“ slavil coby hráč základu postup mezi elitu. Že umí být hodně nepříjemný, o tom svědčí už přezdívka, kterou tehdy Pod Vinicí díky urostlé postavě a neúnavnému stylu dostal: Rambo.

„S Pavlem jsme toho spolu odehráli hodně, v mládežnických reprezentacích i v Pardubicích. Takže když se na hřišti potkáme, bude to určitě pikantní,“ říká krajní halv Lukáš Pfeifer, který patřil k nemocným v Krejčího mužstvu a vrací se po jednozápasové absenci.

Pfeifer doufá, že Pardubicím v klání s Olomoucí pomůže Ďolíček, třebaže zůstane vzhledem k panujícím vládním opatřením prázdný.

„Sigma je silná, ale nám se tam v domácích zápasech daří,“ říká.