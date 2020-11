Přeskočí olomoučtí fotbalisté Spartu? V dolíčku na ně číhá nováček z Pardubic

Tím druhým jsou Pardubice, nováček se drží na sedmém místě, přestože kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje v pražském azylu na Bohemians. Dnes (18.00, ČT sport) na něm přivítají rozparáděné Hanáky.

Na Východočechy mají se 17 body čtyři k dobru. „Je to pro nás povzbuzení, mužstvo si víc věří pod dojmem, že ty body už nám nikdo nesebere. Víme, že některé zápasy nebyly dobré, ale pro psychiku jsou získané body velká výhoda,“ považuje si na klubovém webu olomoucký kouč Radoslav Látal. „Je úžasné mít tolik bodů. Daří se nám a budeme makat, aby to pokračovalo,“ přikývl útočník Pavel Zifčák.

Není to pokaždé modrý válec, avšak Látalovi se podařilo něco, o co se pokoušelo mnoho kandidátů před ním – změnit olomoucké DNA.

Do středu zálohy dal brousky Greššáka s Breitem, Sigma je najednou více soubojová a poctivě běhavá. Přitom dopředu má stále kreativní hráče. „Olomouc je týmem, který velmi dobře zvládá přechody dopředu, a to i ve vyšším počtu hráčů. Hodně těží z kvalitních krajů – Gonzáleze a Falta,“ upozorňuje trenér Pardubic Jiří Krejčí, podle něhož je důležité i to, že Sigma sází na ustálený kádr. „Není divu, že atakuje nejvyšší příčky tabulky,“ chválí.

A to při minulé výhře 3:0 nad Karvinou chyběl zraněný kápo Roman Hubník, který má na olomouckém povstání velký podíl. „Je plus, že jsme to zvládli bez tak důležitého hráče. Kluci předvedli skvělý výkon,“ ocenil spoluhráče Zifčák.

„Stoperská dvojice Beneš – Poulolo to zvládla. I když nějaké chyby tam byly, uhráli jsme nulu vzadu proti soupeři, který hrál velice dobře,“ podotkl Látal.

Pardubicemi se prohnal covid

Pardubickou kabinou se v uplynulém období prohnal covid, což se výrazně projevilo na sestavě v Mladé Boleslavi, kde omlazený tým padl 1:4. Teď už jsou hráči v pořádku, jejich způsobilost nastoupit však musely potvrdit ještě výsledky povinných pravidelných testů.

Nezávisle na nich dva hráče oželet musejí. „Určitě nám budou chybět Surzyn a Sláma, kteří jsou tu na hostování právě z Olomouce,“ připomíná Krejčí obvyklou dohodu. I tak si Pardubice už získaly respekt prvoligových soků. „Pardubice hrály čtyřikrát doma, třikrát vyhrály – porazily Liberec, Opavu, Teplice, remizovaly se Slavií. Někdo si možná myslí, že nás čeká lehký zápas, ale opak je pravdou,“ varuje Látal. „Čekám těžký zápas, jelikož Pardubice mají výborně zvládnutou defenzivu,“ doplňuje Zifčák, jenž na hostování pomohl Pardubicím do ligy. „Oporou je kapitán Jeřábek ve středu, pak Černý na hrotu, zkušení hráči. Dále bych mohl jmenovat Hlavatého, nejlepšího hráče minulé sezony druhé ligy.“

Pokud Sigma zvítězí, může přeskočit Spartu, která hraje v Teplicích v neděli. „Minule měly Pardubice hodně nakažených hráčů, kteří chyběli. Do nás půjdou s novým elánem,“ tuší Zifčák.