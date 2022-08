Starší musí být lídři, ne se bát míče, velí teplický trenér Jarošík

Přitom jste začali remízou s Plzní, pak se to zvrtlo. Proč?

Asi jsme viděli všichni, že proti Plzni není třeba hledat extra motivaci, i když nás taky podcenila. V Liberci jsme nepropadli herně, ale v bránění standardek, 1:5 byl krutý výsledek. Proti Bohemce jsme byli vpředu jaloví, ale v tom případě to musíme dohrát vzadu na nulu.

Ještě řešíte posílení?

Největší problém je vzadu, střídáme hráče v obranné trojce. Když nechceme prohrávat, musíme být v defenzivě dobří. Konečně už jeden zápas odehrát na nulu, pomoct Grigarovi v bráně; když mu nepomůžeme, těžko může něco chytit.

Jak do hráčů dostat agresivitu, s níž jste vyrukovali na Plzeň?

Celý týden to do nich hrneme, ať jsou emotivnější, ať hrají víc jako tým, ať se víc povzbuzují. Naši hráči takoví nejsou. Pomohl by jim lepší výsledek, ale to musí zvládnout sami. Nikdo to za ně neodehraje, ani já na hřiště nemůžu. Předvedeme se skvěle proti Plzni, a nenastartuje nás to. Zarážející. V té chvíli musí pomoct starší hráči, být vůdci na hřišti, vést tu loď.

Jak to osobně koušete?

Člověk něco potřebuje dostat, my trenéři i fanoušci potřebujeme nějakou energii zpět, ne jen dávat. Hráči nám v tom musí pomoct, ne jen čekat a dostávat.

Zatím se vám mění i sestava.

Je to kvůli výsledkům i hře. Střed zálohy jakžtakž fungoval, předek docela taky, ale nejvíc nás trápí zadek. Musíme být pevnější, jistější. Pořád se tam hledáme, bohužel.

V sobotu rozhodla standardka, dostali jste z nich už pět gólů z osmi.

Bohemka si z nich vytvořila tlak, z dlouhých autů 30–40 metrů od brankové čáry. To je nebezpečné, mají dobré hráče, kteří to umějí hodit, plus ty, kteří jdou do vápna. My máme vzadu bojovníky, věže ne, urputně to bráníme. Zlomilo nás to, jedna chyba. Přitom se mi líbilo, že jsme po dvou zápasech zlepšili obrannou fázi, docela to fungovalo. Pomohl příchod Hybše, bylo to lepší, i když ne suprové.

Hráli jste 27 minut přesilovku. Proč jste v ní neměli šance?

To byl obrázek, který všechno podtrhl. Už předtím jsme na balonu nepředvedli nic, nic si nevytvořili. A v přesilovce jsme to korunovali, vůbec jsme si nepřihráli. Nikdo se nenabízel, všichni se míče báli. Očekávám od starších hráčů, aby byli v takových zápasech lídři, ale oni nepředvedli nic. Od nováčků nebo mladších to v této siutaci nemůžeme chtít.

Zatím máte jediného střelce, Urbance, který dal tři góly. Co s tím?

Proti Plzni a Liberci jsme si vytvořili několik šancí, dostali se před branku soupeře ve víc lidech, proti Bohemce jsme kazili jednoduché přihrávky v přechodu. Nemůžeme se dostat k vápnu, nemáte rohy, centry, není z čeho dávat góly. V Ostravě musíme podat jiný výkon, abychom měli šanci.