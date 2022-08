Teplického Vondráška odtáhli z hádky s fanouškem. Omlouvám se, vzkázal

„Šlo o konflikt na protější tribuně s fanouškem, který na mě sprostě pořvával. Trošku jsem se snažil si to vyříkat, vypadalo to asi blbě pro lidi,“ líčil Vondrášek sám od sebe na tiskové konferenci.

Teplice zápas prohrály 0:1 a služebně nejstarší domácí hráč se za svůj incident s křiklounem v teplickém dresu, se šálou kolem krku a pivem v ruce omlouval. „Nerad bych, aby někdo nabyl dojmu, že jsem to myslel špatně. Když mi vulgárně nadává, myslel jsem, že je schopný mi to říct zblízka do očí. Pak mě kluci odtáhli. Chtěl bych se za své chování omluvit, asi není úplně sportovní,“ vzkázal 34letý Vondrášek.

Nespokojený fanoušek Teplic po zápase s Bohemians debatoval se záložníkem Tomášem Vondráškem.

„Nemyslel jsem to zle. Kdo mě zná, ví, že takový nejsem. Mrzí mě to.“

Mrzela ho i porážka, druhá za sebou.

Po remízovém startu s Plzní to je teplické vystřízlivění. S bodem jsou skláři po třech kolech na chvostu tabulky. Tedy v místech, kde se pohybovali v minulé sezoně. „Po Viktorce jsme byli plní euforie, v 97. minutě jsme mohli vyhrát, a pak se to celé otočilo. Ale neznamená, že když jsme prohráli dneska, končí svět. Musíme to změnit tvrdou prací v tréninku. Vyříkat si to, být k sobě upřímní, ukázat na chyby, říct si, proč jsme nebyli tak nebezpeční a gól dostali.“

Mohla za to standardka, další neubráněná. Z nich Teplice inkasovaly pět z osmi dosavadních gólů. „Lámeme si s tím hlavu, trenéři taky. Několikrát v týdnu sedíme, řešíme, jakým stylem to bránit. A myslím, že jsme našli společnou řeč,“ tvrdil Vondrášek, ač pět minut před koncem Křapka udeřil po rohu na zadní tyči.

„Kdybych si spočítal, kolik měla Bohemka autů, rohů a trestňáků, tak jsme je ubránili dobře. Jen jednu standardku ne. Bohužel ta zásadní, předposlední nám nevyšla.“

Předtím v Liberci v nich žlutomodří vyhořeli. „S Plzní je těžké nedostat gól, má kvalitu vpředu. Prohra 1:5 Liberci vypadá hrozně, ale góly jsme dostali někdy až po žákovských chybách, ke kterým nás ani nedonutili,“ vrátil se odchovanec Sokolova o týden zpátky. „Bylo vidět, že jsme si to vyříkali, bránili jsme jinak, zodpovědněji. Ale zase jsme Bohemce půlku standardek nabídli po zbytečných faulech nebo zbytečných přihrávkách.“

Zásadní však bylo, že Teplice před 3 634 diváky nevyužily po vyloučení Květa přesilovku dlouhou 27 minut, než pod sprchy musel předčasně i domácí Mareček. „Nerozumím tomu, co jsme proti deseti hráli. Nenašli jsme recept, bylo to od nás bezzubé. Zodpovědnost jsme přehazovali jeden na druhého a zbytečně se zbavovali míčů, někdy jsme naopak byli až moc hrr. Měli jsme hrát trpělivěji, hosty unavit. V přesilovce jsme ani neohrozili bránu soupeře,“ štvalo Vondráška. „Urazili jsme toho nahoře a dostali gól.“

V sobotu skláři cestují do Ostravy: „Není to lehký soupeř, ale nemůžeme si vybírat. Nikam nejedeme remizovat nebo prohrát. Je mi jedno, že sázkovky nás pasují na sestup. Snažím se ovlivnit, co můžu, tedy výkon na hřišti. A v Ostravě chci vyhrát.“