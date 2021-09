Baník šlape. V kabině je zdravý rozum. Víme, že to samo nepůjde, tvrdí Fleišman

Takže co Baník a boj o Evropu?

Vůbec nemá cenu teď spekulovat, máme za sebou sedm kol, to je strašně málo. Jsou tam mančafty, které budou vyhrávat, a my budeme rádi, když se nám bude dařit. V kabině jsme si řekli, zrovna když tam byl i náš majitel, že nebudeme koukat na tabulku a pojedeme zápas od zápasu. Když člověk pořadí sleduje, může si v jednu chvíli říct, že to půjde samo. Dnes jsme viděli, že samo to nepůjde.

Překvapily vás Teplice?

I když jsou dole v tabulce, místy byly lepší než my. Nesoustředíme se na tabulku, ale na výsledky. V kabině je zdravý rozum a nikdo si nechce připustit, že by to mělo jít samo, že jsme zrovna druzí a že budeme porážet každého. Takhle mám nastavenou kabinu, počínaje mnou a dalšími staršími hráči a konče trenérem, který opakuje, že tam, kde jsme, bez práce za dva tři týdny být nemusíme.

Jak je pro vás důležité vědomí, že jste dokázali zápas obrátit?

Může nám to dodat sebevědomí, na otočení jsme měli nějakých 30 minut. Ale nesmíme si dát do hlavy, že když jsme otočili jeden zápas, tak otočíme každý. Určitě jsme udělali i nějaké chyby. V neděli, nejpozději v pondělí si to rozebereme. Pak už Teplice ukončíme a budeme se chystat na Olomouc, která hraje výborný fotbal.

Co rozhodlo v Teplicích?

Potvrdilo se, že domácí do toho budou šlapat na sto procent, že budou hrát hodně bojovný fotbal. V 1. poločase nám náš plán nevycházel, do druhého jsme vstoupili s mírnou převahou, ale do vedení šly Teplice. O to těžší to pro nás bylo. Pomohlo nám střídání, skóre jsme otočili a pak to relativně v klidu dohráli.

Jak moc pomohlo rychlé vyrovnání?

Čím déle by domácí vedli, tím víc by nás to sráželo. Měli jsme hlavy dole jen chvilku. A když jsme vyrovnali, řekli jsme si, že je v našich silách vstřelit druhou branku. Je to pro nás extrémně důležité vítězství a zlaté tři body.

Jste ze severu Čech, jak vnímáte špatné postavení Teplic?

Je mi líto, kde jsou, já odsud pocházím, Teplice mám rád. Přeju jim, aby se zvedly. Teď už můžou začít vyhrávat. Speciálně tohle utkání neberu, v Teplicích jsem nikdy nehrál, ale když jsem žil v Mostě, jezdil jsem se na ně dívat. Pořád tradičně do ligy patří. Proti nám hrály dobrý fotbal, fyzicky náročný, hodně o soubojích. To je pro každého soupeře těžké.