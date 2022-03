Marodka se vylidňuje, Holeše jsme ale z tréninku vyháněli, líčil Trpišovský

Také Petr Ševčík, který už měsíc nehrál, by se měl v průběhu nadcházející reprezentační přestávky dát definitivně zdravotně do pořádku. „Sliboval mi, že bude na Plzeň nachystaný,“ zmínil kouč podruhé důležitý zápas příštího kola.

Hraje se ve Štruncových sadech v neděli 3. dubna. Přímý střet o první místo ligové tabulky.

Těsnou výhrou nad Budějovicemi jste se rivalovi zase přiblížili na rozdíl jediného bodu.

Jsme rádi, ale těší nás hlavně, že jsme zvládli utkání po náročném režimu, který jsme měli. Ve čtvrtek večer jsme hráli těžký venkovní zápas, sáhli jsme do sestavy, což leckdy pro některé kluky bývá složitější - třeba kvůli souhře. Tři body by pro nás byly stejně důležité, i kdyby Plzeň v sobotu neztratila.

České Budějovice vás ale v Edenu potrápily, že?

Bylo to vydřené vítězství, soupeř hrál dobře. Nastoupil s pěti obránci, třemi stopery, obsadil poslední třetinu hřiště a pracovitým výkonem nám to hodně ztížil.

Za celý první poločas jste přímo neohrozili bránu.

Byly tam nějaké závary, při nichž jsme trefili hráče, případně nám chyběl krok. Je fakt, že jsme se tam těžko dostávali. Zároveň jsme ale věděli, že takový herní styl je pro soupeře hodně náročný, že mu budou docházet síly. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dostávali jsme se do zajímavých pozic a z jedné takové padl i gól.

Pojistku jste ale nepřidali a v závěru se o výsledek strachovali. Co bylo špatně?

Nevyužili jsme prostory pro brejky, které se nám po vedoucí brance naskytly. Dozadu jsme hráli spolehlivě, ale po červené kartě nás Budějovice zatlačily. My museli střídat, oni měli jednu nebezpečnou situaci. Stálo nás to tentokrát hodně úsilí. Čekal jsem upřímně, že před oběma brankami toho bude k vidění víc, byl to hodně takticky svázaný zápas.

Mimochodem další, který jste nedohráli v plném počtu. Už potřetí na jaře. Budete červenou kartu Talovjerovovi vyčítat?

Spíš jsem měl pocit, že chyba nastala u jiných hráčů. Nesmyslně jsme před tou situací ztratili balon a Maksym to hasil skluzem. Ještě se na to musím podívat, ale pokud jde hráč se žlutou kartou na zem, nemám to rád, vždycky je to ohromné riziko. Navíc Maksym je náš nejvyšší hráč, takže i z toho pohledu pro nás jeho ztráta v závěru zápasu znamenala komplikaci. Teď nebude moci nastoupit ani v Plzni.

Zase se vám ale vrátil Lukáš Provod. Už je stoprocentně fit?

Silově i kondičně ano, chybí mu jen intenzita hry, větší praxe, protože s námi absolvoval jen modelové utkání, které jsme sehráli mezi sebou, což ostrou zátěž samozřejmě nenahradí. Po reprezentační přestávce nás čeká sled zápasů a potřebovali vidět, v jakém stavu a jak moc bude použitelný.

Nasadili jste ho rovnou do základní sestavy, to byl plán od začátku?

Domluvili jsme se tak. Pro hráče je to lepší, protože ví, že půjde do zápasu, připraví se, dobře se rozcvičí a neřeší, kdy a za jakého stavu se na hřiště dostane. Ukázal, že je po všech stránkách připravený.

Nebojíte se ale, že o jiné hráče během reprezentační přestávky přijdete?

Takové riziko samozřejmě vždycky existuje. Třeba Tomáš Holeš v podstatě posledních deset dnů hraje pouze zápasy a regeneruje. Je ve stavu, kdy jsme ho vyháněli z tréninku, protože už má určité přepětí v zadních stehenních svalech a v lýtkách. V každém utkání pak podstoupí řadu sprintů a soubojů, to zatížení je enormní. Snad se vrátí v pořádku.

Jak dvoutýdenní pauzu využijete vy?

Odjede nám dohromady asi dvanáct hráčů a zbytek týmu budeme mít rozdělený na skupiny. Každý je v trochu jiné fázi, někdo běhá s kondičáky, jiní už pracují s míčem. Například Peter Olayinka, za kterého jsme v posledních týdnech neměli typologicky žádnou náhradu, odehrál de facto všechno a bude mít stoprocentně jiný program než třeba hráči, kteří nastupovali méně. Věřím však, že čtrnáct dnů volna pro nás bude přínosem.