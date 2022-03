Přemlouvali ho, ale trval na svém. Provod je zpátky: Penalta? Dal bych gól

Pokutový kop, který sudí Zelinka nařídil za ruku českobudějovického obránce Kondy, VAR odvolal, protože k přestupku došlo těsně před šestnáctkou.

„Škoda, určitě bych gól dal,“ usmíval se Provod po utkání. „Dokonce jsem byl na penaltu psaný, kluci říkali, ať jdu. Věřil jsem si...“

I bez Provodovy trefy však Slavia v neděli večer utkání proti Českým Budějovicím (1:0) zvládla.

„Jsem šťastný, že to mám za sebou. První zápas po tak dlouhé pauze je složitý, člověk je v očekávání, soustředil jsem se, aby to za něco stálo, a zvládli jsme to za tři body, což je nejdůležitější,“ pokračoval Provod.

Loni měl nakročeno k přestupu do zahraničí, na Euru by atakoval základní sestavu reprezentace, jenže na začátku května si při zdánlivě nevinném manévru při utkání v Olomouci přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a ze dne na den se všechny jeho plány změnily.

Operace, náročná rekonvalescence, nejisté vyhlídky.

Místo národního dresu oblékl sako a košili a na Západočeské univerzitě zvládl bakalářské státnice. Tvrdil: „Že nepojedu na Euro, pořád nepřebolelo. Věřím však, že se vrátím silnější.“

Realita? „Vždycky to může být lepší,“ řekl po prvním ostrém startu po zranění. „Fyzicky jsem se cítil lépe, než jsem čekal, ale s trenéry jsme byli domluvení, že to asi na celé utkání nebude a že si případně řeknu o střídání.“

Na hřišti nakonec vydržel necelých sedmdesát minut a kouč Trpišovský po zápase pravil: „Jsme rádi, že ho máme Lukáše zpátky, protože jeho typologie je jedinečná. Zvlášť po odchodu Nica Stancia jsme ho chtěli mít co nejrychleji k dispozici, já na něm ležel asi čtrnáct dnů, že už ho potřebujeme, ale stál si za svým. Říkal, že nastoupí až proti Budějovicím. Konečně jsme si mohli udělat obrázek, jak na tom po zranění je.“

Vždyť za poslední dobu jen trénoval a odehrál jediný modelový zápas. „A to herní praxi samozřejmě nenahradí. Silově a kondičně ale vypadá velmi dobře,“ ujišťuje Trpišovský.

Provodův návrat slavila Slavia ve velkém. Už při příchodu na rozcvičku vyzval hlasatel fanoušky, aby speciálně přivítali právě vytáhlého záložníka s číslem sedmnáct. Když pak pětadvacetiletý fotbalista přepouštěl místo na hřišti Traorému, zhruba z poloviny zaplněný Eden mu aplaudoval.

„Celé to možná trvalo déle, než jsem čekal,“ připustil. „O to víc si cením toho, jak mi fanoušci celou tu dobu dávali najevo, že na mě nezapomněli. Byli skvělí, fantastičtí. Stejně jako celý realizační tým, kterému chci poděkovat za podporu.“

Z pohledu Slavie je Provod zpátky právě včas.

V nabitém finiši sice nezasáhne do evropských zápasů, protože není na soupisce, ale v domácí soutěži může klidně sehrát klíčovou roli v přetahované o titul.

„Čeká nás sled zápasů a budeme ho chtít využít,“ potvrzuje Trpišovský. Třeba už po reprezentační přestávce v Plzni. Nedělní výhrou se slávisté k lídrovi tabulky přiblížili na rozdíl jediného bodu a právě za dva týdny se mohou zase vrátit do čela.