Konec kvůli vízům? Nazarov odmítá válku, ale Bohemians nejspíše opustí

Vršovický klub o tom informoval na svých webových stránkách.

„Jevgenij Nazarov už v Česku na základě pracovních víz působil v Teplicích. V současné chvíli má zažádáno o víza nová, bohužel kvůli nutné administrativě a dokládání různých dokumentů z Ruska mu dosud nebyla přidělena,“ vysvětluje ředitel Darek Jakubowicz.

„Vzhledem k situaci je velmi pravděpodobné, že k tomu nedojde ani na výjimku a Jevgenij bude muset republiku opustit,“ pokračoval.

Čtyřiadvacetiletý Nazarov do Ďolíčku přišel teprve v lednu jako volný hráč po konci v rezervním týmu Krasnodaru. S Bohemians po úspěšných testech podepsal roční smlouvu, dosud však za ně v lize nastoupil pouze v závěru prohraného únorového duelu na hřišti Slavie (0:1).

Další minuty v dresu Klokanů už však velmi pravděpodobně nepřidá.

„Do posledního dne trvání současných víz s hráčem počítáme. Situace se může do té doby ještě změnit. Kdyby k tomu však nedošlo a on musel z Česka odejít, poskytne mu Bohemka veškerou pomoc. Není vyloučeno, že mu pomůžeme sehnat angažmá v zemích, kde by mohl hrát a není tam uzavřeno přestupní období,“ dodal Jakubowicz.

Nazarov se kvůli ruské invazi trápí, jeho rodina žije pouze pár kilometrů od ukrajinských hranic a vojenskou agresi odmítá. „Je nám velmi líto, když musíme sledovat kohokoliv z Bohemky se slzami na krajíčku. Jako klub stojíme za hráčem a jeho rodinou,“ uvedl klub v prohlášení.

Nazarov si v české nejvyšší soutěži připsal 18 startů, v nichž zaznamenal po jedné brance a asistenci. Většina z nich byla za Teplice, kde působil od léta 2019 do zimy 2021.