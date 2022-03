Olomouc už větří góly. Jde na nejslabší obranu fotbalové ligy

„Musíme pracovat na efektivitě, šance máme, ale neproměňování nás stojí body,“ doplnil Juraj Chvátal, jenž z pozice pravého beka posbíral už šest asistencí.

Olomouc vs. Bohemians Online reportáž v neděli od 15 hodin

Bohemka inkasovala ve 23 zápasech 48 gólů, nejvíce v soutěži.

Pražané prohráli šestkrát z posledních sedmi duelů, klesli na barážovou příčku a trenér Luděk Klusáček je v ohrožení. Venku nebodovali už osm zápasů v řadě. Chybí jim zranění útočníci Chramosta s Necidem.

„Z kluků cítím odhodlání nezdary odčinit. Stále je i šance dostat se do prostřední skupiny,“ přeje si asistent trenéra klokanů Jaroslav Veselý. „Jsem překvapený, kde se Bohemians nacházejí. Mají slušný tým, zkušený. Používají rozestavení jako Teplice 3–5–2. Z podzimu jim máme co vracet,“ připomíná Saňák porážku 0:2.

Ani Klusáčkův olomoucký protějšek Václav Jílek na tom není o mnoho lépe; devátou Sigmu dovedl z posledních sedmi zápasů k jediné výhře. „Domácí remíza s Teplicemi byla ztráta. Potvrdil se scénář z předchozích zápasů. Byli jsme lepší, Teplice neměly ani střelu na bránu,“ podotýká Chvátal. „S Bohemkou to může být podobný zápas. Potřebují body, ale to my taky.“

Sigmě se vyprázdnila marodka. Nachystaní budou Hála, se šesti zásahy stále nejlepší střelec týmu, i produktivní hroťák Vaněček.