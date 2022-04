Ruští fotbalisté v Česku skončili. O hráče přišli v Bohemians a Budějovicích

Česká vláda kvůli ruské invazi na Ukrajinu rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Proto fotbalisté neobdrží dokumenty, které by jim umožnily v Česku žít a hrát.

Dvacetiletý Matvejev přišel do Českých Budějovic z rezervy Lokomotivu Moskva teprve v zimě.

Postupně se měl stát náhradou za ukrajinského stopera Maksima Talovjerova, který přestoupil do Slavie.

Během krátkého působení se však do týmu neprosadil. Jen jednou byl v nominaci na ligový zápas a to nedávno na Slavii. Do hry ale nezasáhl, dvakrát nastoupil za rezervu ve třetí lize.

„Mrzí nás, že o Makse přicházíme, viděli jsme v něm velký potenciál. Ovšem situace se v poslední době změnila natolik, že není možné, aby v našem klubu pokračoval. Žádost o dlouhodobá víza podal včas, ovšem kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině bylo jejich vydání pozastaveno,“ citoval klubový web sportovního ředitele Milana Čadka.

I Bohemians přicházejí „jen“ o náhradníka. Ve čtvrtek pětadvacetiletý Nazarov, zimní posila z Krasnodaru, nastoupil jen na čtyři minuty na Slavii. V předchozích sezonách strávil rok a půl v Teplicích.

V Bohemians měl smlouvu jen do konce sezony.

„Běžná administrativa, která by standardní cestou neznamenala žádný problém, vystavila stopku. Klub se pokoušel najít Nazarovovi hostování v zemích, které by to umožnily. Když lhůta uplynula a hráč musel republiku nuceně opustit, uvolnila ho Bohemka ze smlouvy, aby mohl v další kariéře pokračovat jinde,“ uvedl vršovický klub v prohlášení na webu.

V současném ročníku měla ruského hráče v kádru také Sigma Olomouc. Třiadvacetiletý Jegor Golenkov přišel loni v létě ze Samary, ale v únoru se v tichosti vrátil do Ruska, kde působí v Rostově na Donu.