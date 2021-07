Jediný hradecký pamětník ligy. Start zopakovat, ale konec ne, říká Vlkanova

V sobotu bude hradecké mužstvo vstupovat do prvoligové sezony po čtyřleté pauze a jeho soupeřem budou znovu pražští Bohemians.



„Na ten zápas rád vzpomínám, byl to krásný návrat do ligy. Bohužel ale sezona dopadla špatně, sestoupili jsme, což letos nechceme opakovat,“ říká útočník, jenž se za oněch pět let posunul do pozice kapitána týmu a zároveň je jediným hráčem současného kádru, který před pěti lety u vstupní výhry do sezony byl.



V čem je letos Hradec jiný, než byl před pěti lety, kdy také do ligy vstupoval jako nováček?

Řekl bych, že asi herním stylem. Jinak musím říct, že i před pěti lety jsem z týmu, stejně jako teď, cítil docela velkou sílu. Před pěti lety se to na podzim i ukázalo, po půlce sezony jsme byli někde kolem desátého místa, ale na jaře přišla zranění a i kvůli tomu jsme to nakonec nezvládli tak, jak jsme chtěli.

A je nějaká fotbalová změna oproti tehdejšímu mužstvu?

Řekl bych že teď máme jiné typy útočníků. Tehdy hráli nahoře například Honza Pázler či Pavel Černý, což nebyli hráči tak založení pro to, aby se prosazovali v tvrdých soubojích. Teď máme vpředu třeba Dana Vašulína či Pavla Dvořáka, kterým můžeme míč poslat dopředu a oni ho v souboji udrží. V tom to je asi jiné, ale jak to bude v lize fungovat, to ukáže až sezona.

V čem je jiný Adam Vlkanova po pěti letech kromě toho, že se stal kapitánem mužstva?

Asi ve zkušenosti. Už snad nejsem tak vyblázněný jako tehdy a už od sebe očekávám víc, stejně jako to, že budu produktivnější.

Jste kapitánem a ten by měl tým tmelit. Bude před vstupem do ligy v kabině kapitánova řeč?

Nejsem velký řečník, spíš se to snažím dokázat na hřišti. Myslím si, že od toho máme trenéra, který asi něco řekne, a pokud někdo z hráčů, tak možná brankář Patrik Vízek, který řečník je.

Kapitán má také tmelit partu. Jak se to poté, co přišlo několik nových hráčů, povedlo vám i týmu?

Jsme v Česku a všude se takové základní tmelení dodržuje. Myslím, že jsme to zvládli.

Zůstal jste jediný, který se před pěti lety v zápase na Bohemians dostal na hřiště, a v sobotu si to můžete zopakovat. Mezi tím ale byly pro vás i pro Hradec čtyři sezony druholigové. Jaké byly?

Hlavně dlouhé při čekání na návrat do ligy, mysleli jsme si, že tam budeme dřív. Na druhé straně jsem rád, že se to konečně povedlo.

Čemu by se Hradec podle vás měl vyhnout, aby dosud poslední prvoligovou sezonu nezopakoval?

Tohle je těžké, základ je udržet se a moc nevím, co od toho letos čekat. Ukáže to až sezona.

Domácí prostředí budete mít v Mladé Boleslavi, kde v sobotu přivítáte Bohemians a kde jste začali i zatím poslední prvoligovou sezonu. Je velký problém, že vám chybí domácí prostředí v Hradci?

Bylo by asi lepší hrát v Hradci, ale já sám už jsem to opravdu tehdy zažil. Žádný limit to pro nás nebyl. Ostatně nakonec jsme v Mladé Boleslavi tehdy získali v domácích zápasech víc bodů než po tom, co jsme se vrátili do Hradce. Hrálo se nám tam dobře a myslím, že nás hodně lidí přijede podpořit. Věřím, že nás poženou.

A nevýhoda toho, že na „domácím“ stadionu nebudete moci vůbec trénovat?

Jsme na to zvyklí, protože když hrajeme na hřišti soupeře, je to stejné. Myslím si, že extra problém to nebude, před venkovním zápasem nás na hřiště dopředu také nikdo nepustí.

Co první soupeř, kterým jsme náš rozhovor začali? Sledujete informace třeba o tom, že mají řadu zraněných hráčů?

Koukal jsem na to, ale Bohemka má jako většina posty kvalitně zdvojené a ne všichni zranění jsou ze základní jedenáctky. Podle mě nebudou nijak extra oslabeni, mají silnou lavičku. Takže to sledujeme, na druhé straně ale víme, že na ně docela umíme. V té sestupové sezoně jsme je porazili potom i doma, nedávno v přípravě také, doufám, že to dokážeme i teď v lize.