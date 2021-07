Posil přibývá, Fendrich jde na Příbram jako hráč Hradce

Po obránci Štěpánu Harazimovi, jehož příchod na východ Čech byl dotažen ještě před začátkem letní přípravy mužstva, se novým hráčem týmu stal brankář Vilém Fendrich, v minulé sezoně Harazimův spoluhráč z Opavy.

Třicetiletý Fendrich přichází ve chvíli, kdy hradecký klub potřebuje řešit otázku brankářů poté, co se do přípravy kvůli zdravotním problémům ještě nemohl zapojit Michal Reichl. S gólmanem, který do Hradce přišel v zimě z Olomouce, v Hradci počítali jako s jedničkou při návratu mezi českou elitu.

„Michala Reichla bohužel zatím nepustí do tréninku zdravotní problémy, na to jsme museli reagovat. Proto jsme přivedli brankáře, který má ligové zkušenosti, z Opavy přichází jako volný hráč,“ vysvětluje sportovní ředitel Jiří Sabou.

Fendrich s fotbalem začal v Jablonci, aby se po cestování po několika druholigových klubech vydal do Opavy, kde odchytal pět sezon. Poslední tři byly prvoligové, Fendrich v nich nastoupil do 61 zápasů. V Hradci tak nyní budou spoléhat na trojici gólmanů Fendrich, Vízek, Brát a čekat, jak se vyvine situace se zdravotním stavem Reichla.

Stejně jako Fendrich čekají na dotažení svého příchodu do Hradce ještě obránce Jakub Klíma z Mladé Boleslavi, záložník Jakub Rezek a útočník Filip Kubala, oba v minulé sezoně hráli ve Slovácku.

Fendrich se poprvé jako hráč Hradce představí už dneska v Praze na Střížkově, kde si to prvoligový nováček rozdá s Příbramí, která naopak nejvyšší soutěž opustila a chystá se na sezonu ve 2. lize.

„Koukal jsem na jejich přáteláky, v jejich týmu došlo k množství změn. Těžko říct, co od nich očekávat, ale myslím, že to bude dobrý souboj,“ věří kapitán hradeckého celku Adam Vlkanova. Pro Votroky půjde o třetí přípravný zápas v letní přípravě, když nejprve porazili v Opatovicích 3:1 Bohemians 1905, následně na soustředění v Písku vyhráli 4:0 nad místním FC. Do zápasu proti Příbrami půjdou už po nejtěžší části přípravy.

„Nejtěžší část máme za sebou, tenhle týden byly spíš herní tréninky. Už jsou vidět nějaké taktické prvky, rozehrávky. Myslím, že taktika bude v tréninku ještě hodně, je znát, že na ní trenéři budou chtít pracovat,“ doplnil Vlkanova. Nominace na zápas by měla být podobná už ligovému startu, který se neúprosně blíží. Výkop v Praze je naplánován na 11. hodinu.