Hradecký nováček ligy počítá s pěti posilami, všechny už hrály

Kouč Koubek: S tímhle se v lize asi nesetkáme Příprava to byla určitě prospěšná, ale že by právě z tohoto zápasu šlo dělat závěry, jak na tom mezi prvoligovou elitou už za necelé tři týdny Hradec bude, podle trenéra Miroslava Koubka dělat nelze. „Hráli jsme do plné obrany, a nevím, jestli se v lize s takhle úporně bránícím týmem vůbec setkáme. Tohle asi v lize opravdu nepotkáme,“ uvedl Koubek při hodnocení druhého přípravného zápasu letošní sezony. Hradec jej sehrál v Písku s tamním třetiligovým mužstvem na závěr téměř týdenního soustředění, vedle rozdílu dvou tříd tak je třeba při hodnocení brát v úvahu i fakt, že zápas přišel na konci fyzicky nejnáročnější části přípravy. „Měli jsme těžké nohy, ale zvládli jsme to,“ poznamenal k tomu útočník Pavel Dvořák, jenž se na výhře podílel dvěma brankami. Nový kouč Koubek šel do přípravy s tím, že v lize bude potřeba hrát rychlejší fotbal, k čemuž bude nutná výborná kondice. Tomu také odpovídaly tréninky, které zápasu v Písku nejen na soustředění předcházely. K tomu přišel v Písku soupeř, jehož hlavním cílem bylo nedostat moc gólů, čemuž přizpůsobil svoji taktiku. „Soupeř byl houževnatý, agresivní, dokud měl síly, nebylo to pro nás jednoduché. Zápas nás stál síly, to je správné,“ poznamenal hradecký kouč, jenž uznal, že s přibývajícím časem se herní převaha jeho mužstva zvyšovala. S tím přicházely i další šance. „Mohli jsme dát klidně deset gólů,“ uvedl po výhře 4:0. I tak ale Hradec v přípravě góly střílí, před Pískem dal tři i prvoligovým Bohemians. Další zápas přípravy Hradec sehraje už v sobotu v Praze na Střížkově s druholigovou Příbramí.