Klíma jen o patro výš, azyl nechal posilu hradeckého nováčka doma

Jenomže až v sobotu před prvním domácím ligovým zápasem sezony, v němž se nováček utká s pražskými Bohemians, obránce Klíma, jedna z pěti letních posil Hradce, půjde do kabiny, zamíří stejně jako v minulých sezonách do té na mladoboleslavském stadionu.



„Vlastně jsem zůstal doma a musím říct, že při rozhodování, kde budu v této sezoně hrát, to pro Hradec bylo lehké plus,“ říká dvaadvacetiletý bek, který je v Hradci od začátku přípravy. V nové sezoně bude v jeho domácích zápasech totiž užívat zázemí stadionu, který tak důvěrně zná, neboť vzhledem k přestavbě svého stadionu Hradec sezonu odehraje právě v Mladé Boleslavi.

Na úvod technická věc k této ne tak obvyklé záležitosti: Zajímal jste se o to, zda budete při domácích zápasech ve stejné kabině, v jaké jste býval při zápasech za Mladou Boleslav?

Zajímal - a nebudeme. Naše domácí kabina bude o patro výš v kabině béčka, takže úplně stejné, jako když jsem hrál za Boleslav, to nebude. Na druhé straně ji znám také dobře, i za béčko jsem něco odkopal.

Liga začíná, jak je na tom nováček Hradec se do ní vrací po čtyřech druholigových sezonách

Prvním jeho soupeřem budou v sobotu pražští Bohemians, Hradec bude v tomto zápase, který začne v 16 hodin, domácím mužstvem

Hradec kvůli blížící se rekonstrukci stadionu bude mít domácí zázemí v Mladé Boleslavi, zopakuje si tak situaci z úvodu zatím své poslední prvoligové sezony 2016/17

Klub bude pro své fanoušky vypravovat dotovanou autobusovou dopravu na domácí zápasy v Mladé Boleslavi, podrobnosti na stránkách klubu

Hradec jde do sezony s novým trenérem. Zdenko Frťalu, který s ním mezi elitu postoupil, ale pak se rozhodl pro odchod do Teplic, nahradil Miroslav Koubek

Do mužstva přes léto přibylo pět nových hráčů - brankář Fendrich (Opava), obránci Harazim(Opava) a Jakub Klíma (Mladá Boleslav), záložník Rezek a útočník Kubala (oba Slovácko)

Hradec se poprvé v samostatné české první lize utká s Pardubicemi, loňským nováčkem. První vzájemný zápas obou rivalů se odehraje v polovině září, domácím mužstvem bude Hradec

Na zápasy budete vlastně jezdit domů, počkáte před nimi na své spoluhráče v Mladé Boleslavi?

To ne. Pojedu na předzápasový trénink a pak s týmem na zápas. Ono to ale není tak, že bych jel z Boleslavi do Hradce a pak zase zpátky, bydlím totiž na půli cesty mezi oběma městy.

Hradec nebude mít v této sezoně pravou výhodu domácího prostředí, nebude to nevýhoda?

Možná ano, ale musí se to vzít tak, jak to je. Stadion v Hradci už vlastně moc stadionem není a je jen dobře, že se konečně začne přestavovat. A ten v Mladé Boleslavi je hodně fotbalový, stačí pár diváků a je tam výborná atmosféra. Hradec to zná, zažil to už před čtyřmi lety, takže bychom to měli zvládnout.

Pro vás je to důvěrně známé prostředí, poradíte spoluhráčům s některými detaily? Třeba na kterou branku se týmu lépe hraje?

Ono nebude moc třeba, protože dost kluků má s Mladou Boleslaví hodně zkušeností. Je odtamtud Honza Král, se kterým jsem prošel většinu mládežnických kategorií, podobně na tom je Jirka Kateřiňák, hrál tam i Jakub Rada.

A máte branku, na kterou se vám lépe hraje?

Určitě na tu, za níž je tribuna. Tam jsou vždycky diváci, kteří nás dokážou vyhecovat, tak nějak jsme vždycky cítili, že raději hrajeme tam než proti bytovce na druhé straně.

Říkal jste, že mladoboleslavský azyl byl malým plusem pro Hradec při vašem rozhodování, kam na tuto sezonu půjdete. Který byl ten větší, jenž rozhodl?

Bylo toho víc, ale důležité pro mě třeba bylo, že se mnou v Hradci počítají na post středního obránce, na stoperu se totiž cítím nejlépe.

V Hradci jste prakticky od začátku letní přípravy, bylo těžké se rozhodnout právě pro něj?

Lehké to nebylo, těžce jsem se rozhodoval mezi Hradcem a Pardubicemi. Tam jsem před třemi lety hostoval, ještě když byly ve druhé lize, a zažil jsem tam skvělý půlrok, za který jim jsem vděčný. Bylo to pro mě něco nového, myslím si, že ten půlrok mě posunul hodně nahoru, a věřím, že něco podobného teď zažiju v Hradci.

Budete v nejvyšší soutěži nováčkem, jak to Hradec bude mít těžké?

Těžké to je asi vždycky, ale já jsem příjemně překvapený, jak kvalitní mužstvo Hradec má. Navíc je tady skvělá parta, tým ukázal i ve druhé lize svoji kvalitu. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v první.

Často se zdůrazňuje velký rozdíl mezi první a druhou ligou. Co tomu říkáte vy?

Že třeba příklad právě Pardubic v minulé sezoně ukázal, že se to dá zvládnout. Druhá liga by se neměla podceňovat.

Hradce vs. Bohemians Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Sezonu začínáte zápasem s Bohemians, jaký podle vás bude?

Těžký, Bohemka je totiž nepříjemný soupeř. Přesto ale věřím, že to zvládneme, dobrý vstup do sezony by se hodil.

I když jde jen o statistiku, Hradec má s Bohemians docela dobrou bilanci, porazili jste je i v přípravě. Vy sám ale na ně asi máte i jednu nepříjemnou vzpomínku, před necelými dvěma lety jste ligové utkání s nimi kvůli otřesu mozku nedohrál.

Já hlavně na ten zápas, tedy na jeho konec, moc vzpomínky vlastně nemám, protože si toho moc nepamatuji. Na začátku druhé půle jsem totiž dostal míčem z bezprostřední blízkosti do spánku, sice jsem hrál dál, ale nakonec jsem utkání nedohrál, trenér mě chvíli před koncem vystřídal.

Nebylo divu, lékaři v nemocnici po zápase zjistili, že máte otřes mozku. Jak se s ním hrálo?

Nic moc, i když zpočátku to vypadalo, že to docela půjde a spoluhráči mi pak říkali, že na mně nic vidět nebylo. Jenomže s postupem času byla moje orientace stále horší, třeba při rohových kopech soupeře jsem už měl problémy s tím, koho si mám hlídat,a stále jsem se na to ptal spoluhráčů. A konec už si opravdu moc nepamatuju.

Už to je dávno pryč, startuje nová sezona, předpokládám, že s jasným cílem. Souhlasíte?

Pokud myslíte záchranu v lize, tak to je samozřejmě v plánu. Rád bych pomohl k tomu, aby se Hradec v lize zabydlel a až bude otvírat nový stadion, aby to bylo právě v první lize.

Příprava vypadala nadějně, dodala sebevědomí?

Všechno jsme vyhráli, určitě povzbuzení to je, ale až liga ukáže, jak jsme vlastně připravení. Já věřím, že dobře. Přípravu jsme zvládli, jak říkám, kádr je velmi kvalitní, není podle mě náhodou, že se tým do první ligy dostal.

Váš příchod do Hradce se protahoval a definitivní rozhodnutí padlo až minulý týden. Nebyl to problém?

Asi by bylo příjemnější, kdyby jistotu, co s ním bude, měl člověk dřív. Avšak jsem rád, že jsem mohl s Hradcem absolvoval celou přípravu, ne jako v Pardubicích, kam jsem přišel až před posledním přípravným zápasem. Snad jsem se v Hradci dobře aklimatizoval.