Po dřině hned hradecká výhra: proti Bohemians příjemné překvapení

Ve svém prvním zápase letošního léta totiž porazili 3:1 pražské Bohemians a právě tento tým bude za čtyři týdny jejich prvním soupeřem nového ligového ročníku.



„Nepřeceňuji to, ale bylo to velmi kvalitní utkání, které mělo tempo a v němž chtěly oba týmy vyhrát,“ uvedl Miroslav Koubek, trenér Hradce, pro kterého to byla zápasová premiéra v roli kouče nováčka fotbalové ligy.

Společně se svými asistenty Stanislavem Hejkalem a Adrianem Rolkem do zápasu poslali dvě jedenáctky, obě odehrály jeden poločas. Výsledkově úspěšnější byla ta první, která soupeři vstřelila tři branky a jen jednu inkasovala.

„V prvním poločase jsme byli asi i trochu lepší herně než soupeř, ale jinak Bohemka byla v zápase v tomto směru asi o kousek dál. Na druhé straně my jsme byli efektivnější,“ poznamenal hradecký trenér.

Jedním ze střelců hradeckého mužstva byl Štěpán Harazim, jen pár dnů nový hráč v hradeckém kádru chvíli před poločasovou přestávkou udělal poslední změnu ve skóre zápasu, když i s pomocí slabší teče krásně trefil horní roh branky Bohemians.

Přitom Harazim nastoupil na levé straně obrany, ačkoliv jeho domovskou pozicí je pravá strana obranné řady. „Hru vlastně přes nohu zvládl výborně asi i proto, že to kdysi v dorostu hrával a nemá s tím problém, což je pro nás příjemné zjištění,“ potěšilo Koubka.

Stejně jako výkon poté, co má tým za sebou náročný týden úvodní části přípravy: „Hráli jsme po velmi těžkém týdnu, proto jsem i trochu překvapený, jak to kluci po takové zátěži zvládli.“

Stejně jako to, že hned v prvním utkání začal tým naplňovat jeho představu, s jakou jej chce poslat do prvoligových bojů. „Asi tak nějak bychom si to představovali, chceme hlavně zjednodušit hru dopředu,“ poznamenal Koubek.

Vedle Harazima se v hradeckém dresu poprvé představili také stoper Klíma a brankář Fendrich, oba dostali na to, aby ukázali svoji výkonnost, poločas, stejně jako ostatní borci kádru. K angažmá v týmu nováčka má blíž Klíma, o jehož příchodu z Mladé Boleslavi klub jedná, brankář Fendrich, jenž v minulé sezoně chytal v Opavě, je v Hradci na testech.