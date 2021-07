Zpátky do ligy bez ztráty, hradecký kouč Koubek to nepřeceňuje

Pod novým koučem Miroslavem Koubkem, jehož si vedení hradeckého klubu vybralo poté, co u týmu nechtěl pokračovat postupový kouč Zdenko Frťala, totiž Hradec v pěti přípravných zápasech nejenže neprohrál, ale neztratil ani jediný pomyslný bod, všech pět utkání totiž vyhrál. Včetně toho posledního, v němž se o víkendu utkal s druholigovou Chrudimí.



„Musím konstatovat, že to byl nejlepší soupeř v celé přípravě, jde o kvalitní tým, velmi bojovný a agresivní,“ uvedl kouč Koubek po výhře 2:0 nad druholigovou Chrudimí. Prvoligový nováček si pro ni dojel do nedalekých Holic, kde vyzval soupeře, jenž do té doby v přípravě také neprohrál.

Příprava na ligu * Hradec – Bohemians 3:1, branky Hradce: Vašulín, Vlkanova, Harazim

* Písek – Hradec 0:4, branky Hradce: Dvořák 2, Kubala, Vlkanova

* Hradec – Příbram 1:0, branka Hradce: Vašulín

* Hradec – Štětí 6:1, branky Hradce: Vašulín 2, Rezek, Donát, Záviška, Kubala

* Hradec – Chrudim 2:0, branky Hradce: Král, Záviška

„Sice šlo o přípravu, ale nikdo nechce prohrát ani v ní a dneska není jednoduché kohokoliv porazit,“ poznamenal Koubek k letní bilanci týmu, který přebral jen před několika týdny.



„Každý bojuje o své místo na slunci a my jsme v přípravě hráli jen s jediným prvoligovým mužstvem, proto naše výsledky nepřeceňuji,“ dodal.

Hradec půjde pod Koubkovým vedením do prvoligové sezony poprvé po čtyřech druholigových. Možná i proto se mu může výherní sebevědomí, byť získané jen v přípravě, hodit. Navíc v těchto pěti zápasech dostal jen dva góly: jeden má právě od prvoligových Bohemians a druhý od divizního Štětí. „Samozřejmě to těší, ale je třeba říct, že obrana nebyla v našich zápasech zase tak prověřená,“ nechce Koubek přeceňovat ani tento fakt.

Návrat do nejvyšší soutěže si Hradec prožije už v sobotu, kde se v „domácím“ mladoboleslavském azylu utká s pražskými Bohemians, které na úvod přípravy zdolal 3:1. Měli by u toho, stejně jako nyní v přípravě, být i záložník Rezek a útočník Kubala, jejichž příchod ze Slovácka vedení klubu dotahuje.



Zda však budou v základní sestavě a kdo v ní bude, zatím Koubek zcela jasno nemá: „Spousta hráčů mi svým výkonem zamotala hlavu, takže nemusí odpovídat základní sestavě proti Chrudimi.“