Mimčo, gól a nádherné svátky. Teplický Shejbal prožil týden snů

„Po narození mimča bylo složité se zkoncentrovat na utkání, moc jsem nespal a hlavou jsem byl trošičku jinde. Děkuju klukům, že zápas odjezdili, udělali mi nádherný zážitek,“ vzkázal stoper svým parťákům po remíze 1:1. „Mimčo, gól, ten nahoře to štěstí asi nějak rozděluje. Mám nádherné svátky!“

Na stadionu vicemistra Shejbal zařídil bod parádním halfvolejem z dálky. Svůj druhý ligový zásah a zároveň čtvrteční narození dcerky Isabely oslavil se spoluhráči imaginárním kolébáním miminka.

„Nechtěl bych být neskromný, pro nás je ten bod hrozně cenný,“ tvrdil 25letý obránce. „Plzeň byla silnější na balonu, opticky lepší, ale co se týče vyložených šancí to bylo vyrovnané. Škoda, že jsme nedotáhli některé brejky, ale vyhrát? Abychom toho nechtěli moc. Budeme radši, když se nám to vrátí na jaře v zápasech s týmy kolem nás.“

Když 1. prosince Shejbal zpackal zápas v Mladé Boleslavi, které pomohl k obratu na 3:1, ostře se do něj pustil trenér Stanislav Hejkal i fanoušci na internetu. V kabině pak řekl: Ukážu, že do týmu patřím! Proti Zlínu pak bránil skvěle a teď se z pekla dostal do sedmého nebe.

„Já z něj udělal stopera. Znal jsem jeho přednosti, je rychlý, silný, má dobrou hlavu. Někdy udělá hrubou chybu, někdy penaltu neomaleností, špatnou koordinací. Nahromadilo se to a vyvrcholilo to v Mladé Boleslavi. Měli jsme ji na lopatě, on ji špatnými rozehrávkami dostal do hry. Řekl jsem mu kamaráde, takhle ne. A jeho poslední výkony jsou reakcí na kritiku, moc si toho vážím,“ blaží kouče Hejkala, že Shejbal ukázal, jaký je charakter.

Rodák z Pardubic líčí: „Měli jsme šňůru sedmi zápasů bez prohry, dařilo se nám a měli jsme v podstatě druhou třetí nejlepší obranu v lize. Během chvíle se to spláchlo, celé se to otočilo. A já si vybral slabší období, ve dvou zápasech jsem byl dohromady u nějakých pěti gólů.“

A pořádně to schytal. „I když mě trenér kritizoval, cítil jsem od něj důvěru, chci mu za ní poděkovat. Jsem rád, že mě podrželi,“ považuje si Shejbal, kterému v krizových dnech pomáhala jeho flegmatická povaha. „Možná to byla dobrá facka. Hlavu jsem nevěšel. Vím, co umím, v čem dokážu být silný. Tehdy jsem vymýšlel až moc. Teď nás plácají po ramenou, ale já míč jen kopu, kam jsem otočený. Ani se o velkou konstruktivu nesnažíme a nese to body.“

Do budoucna chce ale Shejbal zapracovat na rozehrávce, aby byl moderní, tvořivý obránce. „Teď jsem to nechtěl riskovat, chybou bych jen někomu dal hůl do ruky. A nechtěl jsem to klukům zkazit. Postupně bych chtěl nabalovat fotbalovost a mít rozehrávku lepší,“ představuje si. „Když se mi párkrát povede, pak už to asi přeháním.“

Na sociálních sítích se po svých chybách ocitl na pranýři. „Kamarádi mi posílají komentáře a smějí se mi, že mi lidi nakládají. Někdy je kritika oprávněná a objektivní, to beru. Jiní píšou Vedení ven! Trenér ven! Všichni ven! Tuhle kritiku moc nevnímám, protože to jsou nesmysly, ti lidi snad ani na fotbal nechodí. Drtivá většina to stejně není schopná říct do očí. Že by mě někdo v Teplicích zastavil a řekl mi: Ty jsi blbec!, to se mi nestalo,“ vykládá Shejbal. Proti hejtrům se obrnil. „Ale manželka je z toho špatná, má nutkání odepsat, ale zatím se drží na uzdě. “

Pochybovačům teď zalepil pusu a klub s ním v pondělí prodloužil smlouvu do léta 2023. „Doufám, že jsem těm pisatelům ukázal, že se trošičku spletli. Budu makat dál!“