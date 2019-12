Můžeme být spokojeni. Hejkal si teplickou přestavbu pochvaluje

Už v průběhu sezony jste si stěžoval, že jste nekopali ani jednu penaltu. Čím to?

To je pořád dokola. Mrzí mě, že máme VAR (videoasistent rozhodčího), ten přece musí určit, co je, nebo není. Ale i u VAR našli mantinely a cestičku, jak to neodpískat. Se Spartou jsme měli dvě jasné penalty, se Zlínem jednu. Já tomu nerozumím. Jsem přesvědčený, že rozhodčí nám teď nepřijel ublížit, ale nevím, proč to nepískne. Měli jsme kopat penalty ještě v Jablonci, doma s Českými Budějovicemi, v tom jsme se ani nebabrali. Otázka je, že pro penalty si můžeme chodit víc, ale druhá věc je, že tři čtyři pokutové kopy jsme zahrávat měli.

Přikládáte to tomu, že Teplice tepou do sudích a svazu?

To bych se z toho musel zbláznit. Radši to nebudu ani rozvíjet.

Kolik nervů vás stál podzim?

Strašně moc a 40 tisíc korun na disciplinárce. To jsou jasná čísla.

Vaše červená karta po zápase s Karvinou vešla do historie ligy.

Přesně tak. Když to neudělali hráči, udělal jsem to za ně. Co na to manželka? To si nepřejte vědět!

Jaký tedy byl teplický podzim?

Sezonu 2019/20 bych bral jako přestavbu kádru, který byl léta stojatý. Dohodli jsme se, že ho okysličíme, zkusíme dát mladé, hrát s odchovanci a přivést někoho odjinud nezatíženého teplickým prostředím. Když na to kouknu zpětně, celkem se to podařilo, i když to šlo po krůčcích, takovou divnou sinusoidou. Myslím, že můžeme být s tím, co se děje, spokojení. Jsme nastavení, jak jsme chtěli. Mělo to problémy, trable, snad jsme to vyřešili.

Tepličtí fotbalisté se radují z branky v utkání s Ostravou.

Dvě kola jste byli na posledním místě. Co vás vysvobodilo?

Neměli jsme příliš dobrý los, do toho přišlo odložené utkání s Mladou Boleslaví, takže jsme byli poslední, což nebylo vůbec dobré. Reagovali jsme příchodem útočníka Řezníčka z Belgie, tento tah považuji za velmi zdařilý. Zvládli jsme dohrávku a odrazili se do pater, kde chceme být. Bohužel nás potkalo to, co na jaře. Když máme herní propad, trvá dlouho, jeden a půl měsíce, pět šest utkání. Srovnatelné mančafty jako Liberec, Slovácko, Olomouc to zastaví rychleji. Propad postihne každého, i Spartu, ale musíme si s tím poradit dřív.

Jak se podařila přestavba?

Povedlo se dostat do hry mladé Radostu a Knapíka. I když to na nich nemůžeme stavět, protože není možné, aby to převzali během dvou zápasů. Dál je budeme vypiplávat. Podařilo se nám do kádru zařadit odchovance, jak zkušeného Jakuba Mareše, tak Kodeše, Žitného. Ač to bude znít neuvěřitelně, povedl se stoper Shejbal. Přišel na pozici hráče nalevo, bývalý útočník. Po adaptaci jsme se rozhodli z něj udělat stopera. Dobře začal, pak měl krizi a dělal chyby, moje kritika byla možná až příliš velká. Ale zachoval se velmi dobře a poslední výkony se mu povedly.

Potrestaný teplický trenér Stanislav Hejkal sledoval zápas z tribuny

U soupeřů vám to šlo, dovezli jste deset bodů a jste devátí ve venkovní tabulce.

Naše hra na venkovních hřištích je radost. Tedy v Ostravě nebyla bůhvíjaká, ale vyhráli jsme tam. Trošku mrzí prohry ve Zlíně, v Olomouci, ale měli jsme dost šancí. Herně jsme nezvládli jen zápas v Jablonci, 1:4. Ale v Opavě dobré, v Mladé Boleslavi taky, v Plzni, na Slavii to ještě v 89. minutě bylo 0:1. Oproti loňsku jsme vozili body zvenku, ale zase se to obrátilo, musíme zapracovat na hře doma. Buď jsme na Stínadlech zápasy nezvládli, anebo když zvládli, tak hrozně na sílu. Chtěl bych, aby to pořád vypadalo jako v domácí rozlučce se Zlínem, měli jsme plno šancí a od 20. minuty jsem byl přesvědčený, že to zvládneme.

Čím to, že doma to tak skřípe?

Pořád se v tom babráme, řešíme to každý týden. Jestli hráči cítí doma větší zodpovědnost, že tolik neriskují, hrají jednoduše, radši to nakopnou... Druhá věc je, že jak se blížil konec podzimu, i hřiště je horší, ale na to se nechceme vymlouvat. Rozdíl je taky, kdo hraje pozici číslo šest. Jestli herní Kučera, nebo někdo jiný. Záleží na soupeři, doma proti Baníku a Slavii jsme postavili hráče, který to bude ucpávat, viz Ljevakovič, když byl zdravý. Pokud jsme potřebovali vytvořit tlak jako teď se Zlínem, dali jsme tam kreativního Kučeru. Z pozice 6 už to není jen vysavač míčů, chceme hrát i s herní šestkou. Jeho výkon v Boleslavi a Plzni napověděl, že do budoucna by to mohlo jít. Ještě ho potřebujeme dostat do koncovky, což je u něj složité.



Za špatné výkony hráče adresně a veřejně kritizujete. Jak to snášejí?

Někdo se nafoukne, někdo se zabejčí a odpoví mi jako Shejbal na hřišti. Tak to prostě je. Hráčům jsem v kabině vždy do očí říkal, co si myslím. Nechci říkat fráze, že jsme všichni vyhráli, všichni prohráli. Snažím se mluvit konkrétně. Kolikrát je to ostré jako se Shejbalem, ale takhle jsme si to nastavili v šatně a budeme se snažit to tak dělat dál.



Během letní pauzy došlo v Teplicích k zásadním hráčským změnám, jak vás zaujaly nové tváře ve vašem kádru?

Dorazilo šest posil a s pěti hráči jsme spokojení. Oba Marešové, Řezníček, Paradin i Nazarov se povedli. Jen Royo nám nevyšel. Ve Španělsku hrál trošku jiný fotbal, než si představujeme. Čekali jsme víc, co se týká hry dopředu. Zaskočila nás také jeho nedostatečná obranná hlava. Viděli jsme to už ve Španělsku, ale že to bude takhle velký problém, to jsme nečekali. Malinko podcenil úroveň české ligy, která je dynamická, atletická. Uznávám, ten se nám nepovedl. Ale ze šesti hráčů jeden nepovedený, to není špatné číslo, dá se to omluvit.

Kádr se tedy ustálil, budete přesto v zimě posilovat?

Chceme přivést stopera a jednoho krajního hráče, který by mohl hrát zleva i zprava. Rozhlížíme se doma i v cizině, máme několik možností, všechny samozřejmě nevyjdou. A dál hodláme dávat šanci našim mladým hráčům, jako jsou Radosta a Knapík. Royo v Teplicích končí, oznámili jsme mu to, odletěl domů a bude si něco hledat.



Jak to vypadá se stoperem Michalem Jeřábkem, který projevil zájem odejít z Teplic?

Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy, dohadovali jsme se s ním, komunikovali. Řekl, že neprodlouží, pro mě jako pro trenéra je to uzavřená kapitola. Končí.

Michal Jeřábek z Teplic (ve žlutém) a Milan Škoda ze Slavie svádějí tvrdý souboj.

Na podzim vám příliš nefungovaly kraje, nelitujete zpětně, že někdejší nejlepší ligový nahrávač Jan Krob přestoupil do Jablonce, kde se prosazuje?

My jako vedení jsme se v létě rozhodli, že odejde, dál bych se v tom nebabral. V tuto chvíli máme naprosto zdravou kabinu, čímž nechci říct, že to bylo odchodem Kroba. Je velmi dobrý, má podporu útoku, centry na vysoké hráče Jablonce, třeba mu jejich styl sedí víc. Ale já toho kroku nelituji, podle mě teď jdeme správným směrem. Proti jaru máme výborný útok, Jakub Mareš s Řezníčkem dali dohromady devět gólů. Ale zase nemáme takovou podporu krajních hráčů, na tom musíme přes zimu pracovat.

Jaká je situace ohledně Jakuba Hory, který během září odešel na hostování do Slavie, ale nastupoval tam sporadicky.

Říkal mi už na jaře, že má nabídky ze zahraničí, třeba z Willemu II Tilburg, a já mu odpověděl, že mu nebudu bránit ve štěstí. Ale uzavřeli jsme dohodu, že když naskočí do letní přípravy, už s ním počítám a nikam ho pouštět nebudu. Do přípravy naskočil, a ozval se Jablonec. Chtěl si odchod vytrucovat, já mu řekl, že máme dohodu a že ho nepustím do týmů, které jsou našimi regionálními rivaly. Řekl jsem mu, že odejít může jedině do Slavie, Sparty či Plzně. Byl zklamaný, ale když se pak ozvala Slavia, tak jsme ho pustili. Nevím, proč ho pak nedala na soupisku pro Ligu mistrů, to je otázka na Slavii. A jestli se teď k nám vrátí, to vlastně také. Bude záležet na tom, kdo všechno ze Slavie odejde. Mluví se o Součkovi, Hušbauerovi a dalších. Takže já v tuhle chvíli nepřemýšlím, jestli tu bude, nebo ne. Míček je na straně Slavie, my budeme reagovat, až když ho vrátí na naši polovinu.

Teplický kouč Stanislav Hejkal gestikuluje během utkání s Ostravou.

Ke konci podzimu se rozehrál do slušné formy talent Patrik Žitný, který byl v útlumu. Ale koncovka ho pořád trápí. Co s tím?

Kdyby dal každou druhou třetí šanci, do které se dostane, už je ve Spartě nebo ve Slavii. Když ho vidíte na tréninku, říkáte si, že by bylo fotbalové barbarství ho nepostavit do základu. Má rozdílové věci. On se díky tomu do šance dostane, že ji nedá, to je další věc. V předfinální fázi se zlepšil, udělal mi ji třeba v zápase se Zlínem.

Co mu chybí, aby byl ještě lepší?

Potřebuje hlavně trénovat. Jemu vždycky ublížil reprezentační sraz. Trenéři nároďáku do 21 let se asi na mě budou zlobit, ale víme, jak to tam chodí. Video před zápasem, video po zápase. Když se vrátí z nároďáku, dáváme ho 14 dnů dohromady. Teď trénoval s námi a jeho výkonnost šla nahoru. Potřebuje klasický tréninkový cyklus. Pomáhá mu, že jsme angažovali bývalého teplického špílmachra Michala Doležala, piluje s ním koncovku, finální i předfinální fázi a je to vidět.



Po podzimu jste jedenáctí, jaké budou vaše cíle pro jaro?

Cíl je jasný, chceme se dostat do střední skupiny o pohárovou Evropu a v ní sehrát trošku jiné play off utkání než na jaře s Mladou Boleslaví (doma 0:8). Loni jsme skončili celkově desátí, teď chceme být minimálně devátí a výš. I když je tam odstup od sestupové a barážových pozic, my myslíme výš, chceme do modré skupiny a hrát o poháry.