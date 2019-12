Shejbal na pranýři. Takové chyby nepatří do ligy, ulevil si Kučera

„Dali jsme první gól a měli jsme obrovskou výhodu. Pak jsme ale udělali takové chyby, které snad ani nepatří na ligové trávníky,“ sypal si popel na hlavu v klubové televizi teplický záložník Tomáš Kučera.

Skláři vedli po trefě Žitného a měli i další šance, hráli velmi dobrý zápas. Až do 71. minuty, kdy hrubka v rozehrávce stopera Shejbala nastartovala boleslavský veleobrat.

„Všichni víme, že soupeř tuhle přihrávku očekával, nechával tam pro ni koridor, aby nás nachytal. A my to uděláme během 20 vteřin dvakrát,“ nechápal nevídaný Shejbalův zkrat trenér. Jak má ve zvyku, vše pojmenoval adresně, Shejbal byl pro něj největším viníkem teplické zkázy. Hned poté, co Mladá Boleslav vyrovnala, totiž mladý stoper vyrobil druhou hrubku a Teplice se definitivně položily.

„Má to na své silnější levé noze a dvakrát jim to daruje. To byl vánoční dárek, to stoper nesmí udělat!“ vyčítal kouč. „Dobře, může se stát, že dostaneme gól po hrubé chybě, ale abychom to 10 sekund po rozehrání udělali znovu? Takže ano, vidím hlavní příčinu našeho neúspěchu ve dvou hrubkách Shejbala v jedné minutě, prostě to tak je, nebudeme se za nic schovávat,“ byl rezolutní Hejkal.

Porážka ho štvala. „Takhle blízko k výhře v Boleslavi jsme už dlouho nebyli, bohužel vlastní nedůsledností a hloupostí jsme se o ni připravili. Musím se zamyslet, jestli má cenu pokračovat se Shejbalem na stoperu, jeho chyby se hromadí. Jednou je to pokutový kop, podruhé nepokryje útočníka ve vápně, teď tohle. Za posledních 5 zápasů máme pokaždé problémy se stopery,“ vadí trenérovi.

Dárek k blížícím se devatenáctinám dostal od Hejkala jiný stoper Jan Knapík. Kouč dal mladíkovi poprvé v lize šanci od začátku místo zraněného Jeřábka. A teenager nezklamal.

„Hrál velmi dobře. Měl trochu problémy při třetím gólu Boleslavi, ale ta byla v tu dobu v obrovské euforii a my úplně dole po tom obratu z 0:1 na 2:1. Ale jinak si poradil velmi dobře, je to velký teplický příslib do budoucna a já jsem rád, že jsem se odvážil tohoto mladého stopera nasadit na nebezpečnou boleslavskou dvojici Komličenko–Mešanovič. On to zvládl, nezvládla to levá strana,“ zopakoval Hejkal.

Frustrován nevídaným zkratem byl i záložník Kučera. „Vypadalo to nadějně, ale když pak inkasujete tři góly za dvě minuty, to se snad ani nedá hrát fotbal.“