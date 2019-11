Schaffartzik se rozběhl do útoku. A byla z toho opavská výhra

„V minulosti jsem hrával i v útoku,“ připomněl Schaffartzik. „Ale když mi trenér v týdnu řekl, kam se mnou počítá, překvapil mě, přestože kdysi v Zábřehu jsem pod ním na tomto postu hrával.“

Vrátil se na něj po čtyřech letech. „To se nezapomíná,“ usmál se Jan Schaffartzik. „Řekl jsem si, že budu bojovat, chodit do soubojů spolu s Rendou Dedičem. O to šlo a také o to, abych občas i vystřelil.“

Jiří Balcárek potvrdil, že po Schaffartzikovi chtěl, aby na základě zkušeností, které s ním měl ze Zábřehu, podporoval útok.

„Tam z té své pozice dával hodně gólů,“ podotkl. „Viděl jsem opavské kluky, jak střílejí, a Honza má jednu z nejlepších koncovek. Měl hrát na hranici soupeřových stoperů a pomáhat Dedičovi.“

Kouč uvedl, že na stejný post může postavit také Pavla Šulce, mladíka, který je v Opavě na hostování z Plzně. „Ale když jsem do Opavy přišel, byl na reprezentačním srazu, takže jsem ho pořádně neviděl. Navíc je subtilní a my jsme potřebovali do středu hřiště válečníka, který by nám pomohl odrážet i nebezpečné standardní situace Mladé Boleslavi,“ řekl Jiří Balcárek.

Co vlastně Jan Schaffartzik říká na nového trenéra?

„Přišel, viděl, zvítězil,“ usmál se. Podstatné však podle něj bylo, že se celý tým rval. „A Vilda Fendrich zachytal jak bůh. Je to pro nás nesmírně cenné vítězství,“ dodal Schaffartzik.

A Opavští si mohli ulevit nejen proto, že po dlouhé době, po čtrnácti zápasech, v lize zvítězili, ale také po 499 minutách vstřelili gól, když se trefil Mondek už v 10. minutě. „Ještě že jsme dali gól v prvním poločase,“ řekl Jan Schaffartzik. „Prohráli jsme los a začínali jsme na netradiční straně. Slunce bylo nízko a pro naše stopery bylo hodně nepříjemné. Ale uskákali to skvěle. Hlavně Komličenka.“ Ten navíc neproměnil penaltu.

„Komličenko šel na penaltu jako největší hvězda, ale ohromně jsem Vildovi věřil, že ji chytne,“ uvedl Jan Schaffartzik.