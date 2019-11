Opavský kouč Balcárek: Tréninky Baníku jsem viděl ze své kanceláře

„Poté, co jsem získal v Opavě angažmá, mi přišlo hodně gratulací, ale nebral jsem je nijak osobně. Chtěl jsem, aby naše mužstvo vyhrálo. To byl můj jediný cíl. A že se nám to povedlo, to mou prvoligovou premiéru jen umocnilo,“ řekl Balcárek, který před tím vedl druholigové Vítkovice.

Je to jiné stát na lavičce v první a ve druhé lize?

To určitě. Na tu druhou chodí třeba pět set diváků, tady jich bylo daleko více. Celkově je atmosféra jiná než v nižší soutěži.

Bral jste svůj první zápas mezi elitou slavnostněji?

To ne. Úspěch jsem přál hlavně klukům, když jsem viděl, v jakém stavu se nacházejí, že už tak dlouho nevyhráli, nedali gól. To, že je potřeba tu sérii zlomit, jsem do nich vléval na trénincích, tu sebedůvěru, aby věřili tomu, že mohou vyhrát.

Co bylo základem toho, že se Opavě podařilo ukončit sérii čtrnácti zápasů bez porážky a dát po 499 minutách gól?

Disciplína celého mužstva a hlavně kluci začali věřit, že mohou dát gól, tudíž chodili ve velkém počtu do pokutového území. Nehráli jsme nějakého zanďoura, a to proti nám stálo mužstvu, které je třetí.

Když jste opavskou nabídku přijal, říkal jste, že pro záchranu ligy bude důležitá podpora fandů. Byl jste s návštěvou bezmála 2 700 diváků spokojený?

Vím, že v Opavě jsou lidé schopni přijít v daleko větším počtu, ale je to tím, že mužstvu se nevedlo, takže návštěvnost se snížila. Diváky si můžeme zpátky získat jen poctivými výkony a dobrými výsledky.

Proti Baníku nastoupíte na stadionu, který z působení ve Vítkovicích dobře znáte. Určitě jste viděl i většinu utkání Baníku.

Máte pravdu, v tom mám výhodu. Viděl jsem spoustu zápasů Baníku. A také tréninky, a to prakticky ze své kanceláře.

Jak tedy proti Baníku, který doma sedm zápasů za sebou neprohrál, uspět?

To si nechám pro sebe. (směje se)