Hrát kolmo a jednoduše, tlumočí opavský Mondek koučovy pokyny

„Přesně. Naší hře chybějí další góly, abychom si zápas jako ten minulý s Mladou Boleslaví (1:0) ještě více užili a nestrachovali se až do konce o výsledek,“ prohlásil opavský záložník Karol Mondek, který se trefil minule. „Ale v naší situaci jsme rádi i za výhru jedna nula.“

Udělali jste pro výhru nad Mladou Boleslaví více než v předchozích zápasech?

To nemohu říct. V každém zápase jsme se snažili něco urvat. Konečně to vyšlo. Vždy když přijde nový trenér, je to impulz, přinese něco nového. K tomu vynikající zápas odchytal Vilda (brankář Fendrich).

Co změnil trenér Jiří Balcárek?

Udělal nějaké posuny v systémové hře, ale nechci to moc komentovat. Plnili jsme, co po nás chtěl, ale musíme se ještě zlepšovat.

Brankář Fendrich říkal, že nový kouč nechce, abyste moc riskovali, že vyžaduje naprostou disciplínu.

Samozřejmě. Chtěl po nás zjednodušit hru, abychom si vzadu nijak moc nepřihrávali, ale abychom hráli kolmo, na hrot.

Jaké to bylo, vyhrát po čtrnácti zápasech?

Každé mužstvo, když se nedaří, je pod takovou dekou. Trochu jsme si ulevili. Věřím, že už budeme stabilně bodovat a půjdeme nahoru.

Co váš tým potřebuje, aby se jeho výkonnost ustálila?

Další vítězství, abychom si ještě více zvedli sebevědomí. A především zlepšit kvalitu ve finální fázi, v níž se nám nedařilo.

Jenže teď vás v Ostravě čeká derby s Baníkem, který doma neprohrává...

Těžký zápas, ale věřím, že i tam dokážeme odehrát dobré střetnutí a získat nějaké body.

Vy jste v Baníku působil, takže tamější prostředí znáte?

Pro mě to nebude nic nového. Baník má vynikající fanoušky. Ale určitě i těch našich přijde hodně. Bude to super zápas. Těšíme se na to.

Chybět vám bude zraněný záložník Pavel Zavadil. To je zejména při zahrávání standardních situací velká ztráta, že?

To ano. On má tu zkušenost a výbornou kopací techniku. To jde těžko nahradit.

Je pro vás povzbuzením, že už nejste v lize poslední?

Tabulku teď nemůžeme moc řešit. Nás zajímá následující zápas, abychom znovu vyhráli. Doufám, že chytíme druhý dech a budeme stoupat nahoru.